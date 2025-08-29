Via Paganello, il Comune spiega il progetto

L’amministrazione comunale di Forlimpopoli ha risposto alla Regione Emilia Romagna che, sollecitata dalle Pec dei residenti, chiedeva lumi sul progetto di chiusura della via Paganello e sulle modalità studiate per far fronte ai disagi della prolungata interdizione al traffico in uscita verso Forlimpopoli.

Nella risposta che porta la firma della sindaca, Milena Garavini, dell’assessore ai lavori pubblici, Aride Poletti, e del responsabile del settore, Francesco Bonoli, si ricorda come la chiusura sia dovuta alla realizzazione della rotonda all’incrocio tra la tangenziale e la via San Leonardo, per andare a completare il collegamento tra la via Mattei e la stessa Tangenziale, parte fondamentale del collegamento veloce parte finale del collegamento veloce Forlì-Cesena.

Ricordano come la bretella per andare poi a collegare le due strade interdette, via Paganello e via Savadori, alla nuova strada verrà poi realizzata dal gruppo Gesco, come prima opera di urbanizzazione per il nuovo insediamento logistico di Amadori e come questa sia prevista per metà del prossimo anno.

La chiusura della strada non era prorogabile, in quanto il finanziamento ricevuto di 7 milioni di euro, per andare a realizzare la nuova strada ha come termine il 31 dicembre di quest’anno. Nella risposta si ricorda anche come il progetto sia "all’attenzione della cittadinanza a partire dal 2019. Sono stati svolti numerosi incontri pubblici e sono state rispettate tutte le modalità e le tempistiche per le osservazioni da parte di ditte e privati cittadini, sia per i procedimenti riguardanti la realizzazione della strada a collegamento veloce, sia per quelli legati alla realizzazione dell’insediamento di Gesco che ha in carico la realizzazione delle bretelle di collegamento da via Paganello e via Savadori".

Per quanto riguarda, invece, il cartello che limita i mezzi di passaggio su via Paganello alle 4 tonnellate: "Dalle verifiche sulla documentazione, dal 2006 ad oggi – scrivono gli amministratori –, non sono state reperite ordinanze che riguardino la limitazione al transito di mezzi superiori a quattro tonnellate. Si ritiene quindi che il relativo cartello sia stato posto a seguito di lamentele di alcuni residenti al fine di scoraggiare il transito di mezzi pesanti". Spiegano quindi che "via Paganello viene manutentata ordinariamente con interventi da parte dell’amministrazione comunale, in particolare è stata oggetto di due recenti lavori di manutenzione, con stesura di stabilizzato ai bordi e chiusura delle buche con asfalto a freddo. L’Amministrazione Comunale si farà parte diligente nell’intervenire in eventuale caso di usura a seguito di questa chiusura. In merito alla sua ampiezza, si precisa che via Paganello ha una superficie carrabile di 3,70 metri nel punto più stretto, al confine con via Selvina, e 4,40 metri nel punto più largo all’altezza dell’insediamento del Consorzio di Bonifica, e che non sono mai stati segnalate criticità in merito al doppio senso di marcia".

Per quanto riguarda le tombinature, il cui eventuale sfondamento preoccupava i residenti, dato il passaggio di mezzi pesanti, "quello sopra il ‘Canale Fossatone Ausa’ è stato realizzato recentemente in cemento armato e quello all’inizio di via Paganello non presenta elementi di criticità". Mentre su via Selvina, in territorio forlivese, "si è deciso, insieme al Comune di Forlì, di inserire su quel tratto che risulta il più stretto, un impianto semaforico temporaneo per la circolazione alternata, al fine di aumentare la sicurezza".

Matteo Bondi