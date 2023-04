Via Prati, lavori di manutenzione

Sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura in via Prati a Forlimpopoli, tra via Montanara e il sottopasso, con messa in sicurezza della strada. Il Comune ringrazia la Provincia per questo intervento, atteso da tempo dalla frazione di San Pietro ai Prati, trattandosi di una strada molto trafficata. I lavori rientrano nella prima tranche di interventi della Programmazione 2023 sulle strade provinciali 61 e 127, che la Provincia ha programmato per opere di sistemazione e manutenzione di alcuni tratti specifici.