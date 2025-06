Via Regnoli, estate al via. Musica, yoga e riflessioni. Focus sulla cittadinanza attiva

Via Regnoli si anima con numerosi eventi organizzati dall’associazione Regnoli 41 per fare comunità attiva nella strada del centro storico che, più di tutte le altre, ha saputo reinventarsi e creare una rete virtuosa, capace di rendere centro d’arte e cultura un luogo che, in passato, ha vissuto periodi di forte degrado. Il cartellone estivo si concentra su una serie di appuntamenti, alcuni all’interno dell’ ‘Arena forlivese’ e altri direttamente in strada (dove sono cominciate le chiusure serali al traffico). Tutti gli eventi sono a ingresso libero (il ricavato finanzierà l’associazione), ma riservato ai tesserati Regnoli 41: la tessera si potrà sottoscrivere in pochi istanti direttamente la sera dell’evento.

Si parte domani alle 21 in Arena con il live acustico della cantautrice forlivese Marianne Mirage, diventata nota al grande pubblico dopo la sua partecipazione a Sanremo, ma anche grazie alle collaborazioni con il regista Paolo Genovese, con il quale ha collaborato per diverse colonne sonore. Marianne Mirage torna poi sabato alle 10, sempre in Arena, con una lezione di yoga speciale tenuta direttamente da lei: l’artista, infatti, è anche maestra di yoga, ed è pronta a regalare ai partecipanti un’esperienza intensa e rigenerante (prenotazioni: regnoli41@gmail.com). Venerdì 13, sempre in arena, si esibirà l’Andrea Missiroli Trio: il pianista forlivese porterà in scena le sue composizioni in un ensemble composto da piano, violoncello e violino. L’ultimo evento in Arena, venerdì 20, è con Ariane Diakite, forlivese, corista di Laura Pausini e Irama.

Lungo via Regnoli, invece, si terranno quattro incontri, alle 21, incentrati sul tema della cittadinanza attiva: "Un modo – spiega Raffaella Orazi, presidente dell’associazione – per approfondire la nostra esperienza qui in città e riflettere sulle iniziative dal basso e su cosa significhi essere cittadini oggi". Si comincia lunedì, quando Elena Salvucci dell’associazione ‘Casa del cuculo’ racconterà l’esperimento alla base della sua realtà che, in collaborazione con Regnoli 41, riqualificò un’intera strada a partire dall’iniziativa di chi quegli spazi li viveva ogni giorno. A seguire sarà proiettato il documentario ‘Forum living’ di Stefania Amati e Filippo Venturi: un’opera che raccoglie le testimonianze di diversi forlivesi che raccontano il progetto pilota di via Regnoli. Mercoledì 11 sarà il filosofo Rocco Ronchi, docente di Filosofia Teoretica e anima della scuola di filosofia ‘Praxis’ a parlare del tema ‘La comunità dei senza patria’. Lunedì 16 giugno, invece, l’ideatrice del festival del Buon Vivere, Monica Fantini, racconterà il legame tra buon vivere e relazione come prospettiva di comunità sostenibile. Si conclude mercoledì 18 giugno con Franca Zagatti, artista di danza di comunità, inclusiva e aperta a tutti. Dopo il suo intervento sarà proiettata un’intervista a Raffaella Orazi.