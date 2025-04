Via Romea Germanica, oggi l’escursione in occasione del Giubileo

In occasione del Giubileo, l’Associazione Via Romea Germanica, Fiab Forlì e Comune di Forlì organizzano oggi l’escursione in cammino ’Antiche vie, nuovi passi. Verso il Giubileo sulla Via Romea Germanica’.

Si partirà da Ronco Lido per arrivare al centro visita dell’Ex acquedotto Spinadello con guide esperte e operatori culturali del Cai. A seguire il ritorno sul medesimo percorso per un totale di circa 10 Km.

Registrazione partecipanti alle 14.30, partenza 15, poi sosta allo Spinadello con merenda e rientro ore 19.30. Contributo: 10 euro. Info: fiabforli@gmail.com ; 328 1418267