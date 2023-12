"Via Saffi degradata e pericolosa. Pavimentazione tutta da rifare"

Tornano sulla condizione della centralissima via Saffi a Forlimpopoli i due consiglieri di zona centro, Stefano Raggi e Gian Luca Zanoni. "Esiste un documento che i nostri amministratori hanno a lungo secretato – affermano i due consiglieri –, una sorta di libretto delle istruzioni per la salvaguardia della pavimentazione di via Saffi". In questo vademecum la ditta che ha realizzato l’opera spiega come l’arenaria, tipica dell’Appennino, come tutte le rocce sedimentarie, si presenta piuttosto tenera e soggetta a sfogliatura. Per questo motivo si chiedeva di ridurre i mezzi pesanti, la velocità degli automezzi e di limitare il traffico in generale. Pena un degrado progressivo del manufatto. Inoltre si specifica come occorra una manutenzione periodica.

"Nulla di tutto ciò è mai stato fatto – attaccano Raggi e Zanoni – e in particolare negli ultimi 10 anni. Buche di notevole profondità con spigoli vivi e avvallamenti vari sono fonti di pericolo. Il degrado è palpabile, così come il rischio di cadute e la quasi impossibilità di percorrere la strada in bici, mentre pure il traffico veicolare appare ormai consigliato ai soli fuoristrada". Il rifacimento del manto di via Saffi era previsto nel piano triennale delle opere con scadenza quest’anno, ora è stato inserito nel piano che partirà il prossimo anno. "Altra opera incompiuta di questa amministrazione – affermano i due consiglieri –. Tutto ciò non ci meraviglia, data l’estrema lentezza della macchina comunale, associata a una cronica mancanza d’idee e di lungimiranza di questa amministrazione". L’intervento di Raggi e Zanoni si conclude con alcune riflessioni sul futuro di via Saffi. "Se si vuole mantenere il traffico attuale, che l’amministrazione si assuma le sue responsabilità e abbia il coraggio di affermare che si è sbagliata, si ritorni ad utilizzare l’asfalto, comodo, economico e facile da manutenere". In alternativa, se si volesse mantenere l’arenaria, sostengono, allora occorrerebbe ridurre il traffico.

Matteo Bondi