Via Trieste, ricostruzione delle fogne dopo l’alluvione

Sono in corso i lavori di completo rifacimento della fognatura di raccolta delle acque bianche nel tratto della Via Trieste completamente sommerso dalle acque durante l’alluvione del maggio scorso. L’intervento prevede la completa ricostruzione, nella sede stradale, del condotto fognario con nuovo scarico dotato di valvola di ritegno, la realizzazione lungo il tratto di strada pubblica di nuove griglie trasversali di intercettazione delle acque dilavanti e la manutenzione straordinaria degli scarichi esistenti. "Siamo soddisfatti dell’inizio di questo lavoro – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini –, finanziato con i fondi dell’alluvione erogati al Comune dalla struttura commissariale, che restituirà sicurezza idraulica alla fogna di via Trieste completamente sommersa dall’alluvione". Va ricordato che a metà maggio scorso la situazione era pesante dopo le esondazioni del Bidente nell’area degli impianti sportivi che aveva costretto ad evacuare diverse famiglie di via Trieste, tanto da costringere anche la chiusura per precauzione di scuole e centri diurni per alcuni giorni, mentre la viabilità era stata interrotta in varie strade tra cui via Trieste nel tratto adiacente campo sportivo.