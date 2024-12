Viabilità ancora da incubo: "Presto coi cantieri o le terre si spopolano"

Frane, smottamenti, viabilità comunale e provinciale di Civitella devastate da tre alluvioni: ormai è una corsa contro il tempo per riportare alla normalità la vita di diverse famiglie, aziende e per evitare un nuovo abbandono della vasta campagna.

L’ultimo episodio di disagio è domenica scorsa, quando il ’Gruppo operativo speciale’ dei vigili del fuoco del comando di Forlì e del distaccamento di Civitella sono intervenuti per ripristinare la circolazione sulla comunale per Seggio-Montevecchio ostruita da una frana utilizzando due macchine movimento terra. "Ringrazio in primo luogo i vigili del fuoco – precisa Lisa Paganelli, veterinaria e imprenditrice agricola di Seggio anche nella sua veste di assessora nella giunta a guida Claudio Milandri – che intervengono sempre con celerità per ripristinare la viabilità. La situazione non è semplice perché se è vero che per la viabilità di questa strada martoriata sono a disposizione circa 400 mila euro e la gara d’appalto è in corso, i lavori inizieranno solo in primavera. Aggiungo che i tecnici della Sogesid, che operano per la struttura commissariale e che stanno completando i carotaggi sulle strade comunali, emerge che ne serviranno molti altri. Soprattutto questa frana si ripete da mesi in quanto se non si risolve la raccolta delle acque della scarpata delle Fontanelle a monte e gestita da alcuni privati, saremo sempre costretti a far intervenire il prefetto e quindi la catena della Protezione civile".

"Il Comune ha la gestione diretta – aggiunge Paganelli – tramite l’ufficio tecnico (responsabile l’ingegnere Moris Tognotti e il geometra Giorgio Amadori) degli interventi di importo inferiori a 500mila euro, per complessivi 6,144 milioni già approvati, su un totale di 25 strade, di cui 9 comunali e 16 vicinali. Oltre a queste il Comune ha inserito nei piani speciali di intervento altri 10 nuovi interventi sulle strade vicinali per un importo totale pari a 3,270 milioni, di cui 5 già approvati e 5 in fase di approvazione. Di conseguenza il totale degli affidamenti alla struttura commissariale è pari a 22.620.000 euro".

I lavori su alcune strade già affidati sono: Seggio-Montevecchio, San Giovanni, Voltre Seguno, Petrella via Piana, Castagnolo Montefantini, Cigno, Monte Aglio, Rullato Pian di Berto, San Paolo, Pesceglie". "Noi gestiamo 70 chilometri di strade comunali e 50 di strade vicinali (in questo caso insieme ai privati e al Consorzio di bonifica). Il personale del comune si sta impegnando a fondo – ci dice il sindaco Claudio Milandri – per limitare il più possibile i disagi alla viabilità e risolvere queste situazioni di emergenza. Se a questo aggiungiamo la chiusura e lo stato di alcune strade provinciali, il quadro resta comunque fosco. Vogliamo assolutamente velocizzare tutti i cantieri – conclude il primo cittadino – perché il rischio concreto è che alcune famiglie abbandonino i poderi della nostra collina sono reali. E questo va assolutamente evitato se vogliamo impedire una nuova emigrazione verso il fondovalle".