Viabilità e sicurezza da rivedere "I vigili dovrebbero sorvegliare"

di Valentina Paiano

Corso della Repubblica si veste di nuovo, sono iniziati lunedì scorso i lavori di rinnovo e ristrutturazione per un investimento pari a 2.750.000 euro coperti per una buona parte dai fondi del Pnrr. Il progetto avanzerà per tappe, da piazza Saffi fino a piazzale della Vittoria, il termine dei lavori è fissato per dicembre 2024. Il nuovo look prevede la posa di lastre di granito, arredi urbani, segnaletica verticale e illuminazione pubblica. Ma non sono solo le opere comunali a interessare questo tratto di centro storico: lo stesso giorno sono partiti i lavori sulla rete di teleriscaldamento di Hera tra l’incrocio di via Laziosi e via Cignani.

Camminando per la via di accesso più importante del centro storico, salta subito all’occhio che la viabilità risulta ben più complessa con l’ingombrante presenza dei due cantieri. Lo conferma anche Ndreka Dardi, titolare del negozio per animali PetFor Store: "Con questi lavori prendiamo il colpo di grazia finale, anche i clienti più fedeli faticano ad arrivare e a parcheggiare in zona. Ho aperto dopo il Covid con tante incertezze, poi è arrivato l’alluvione e ora questi lavori non ci volevano".

Nonostante il caldo africano che ha investito la città e il fisiologico calo estivo delle presenze, corso della Repubblica è ancora animato da un buon via vai mattutino di uffici e attività commerciali. All’altezza di via Fortis un lungo blocco di dissuasori di plastica bianchi e rossi segnala il cambio di viabilità per le auto con obbligo di svolta ma la cartellonistica non fornisce ulteriori informazioni su come arrivare il più vicino possibile nel tratto di strada interdetto. "Bisogna in realtà passare da corso Mazzini e poi svoltare in via Fratti, che ora è a doppio senso di marcia. Da lì si può accedere al parcheggio di piazza XX Settembre e avvicinarsi ai negozi", specifica Enrico Cortesi, socio titolare della pasticceria Red Velvet Bakery.

Prima dell’avvio dei cantieri l’amministrazione comunale, in presenza dell’assessore Giuseppe Petetta, ha avviato un dialogo con gli iscritti delle associazioni di categoria al fine di attutire le ricadute negative dei lavori sugli esercenti. Anche Leslie Leoni, titolare della caffetteria Ca’ Leoni segnala alcune difficoltà con la nuova viabilità: "Sono favorevole ai lavori ma l’organizzazione lascia a desiderare, con altri esercenti stiamo pensando di pagare di tasca nostra della cartellonistica più chiara e adeguata. Nei giorni successivi alla messa in opera dei cantieri – continua Leoni – abbiamo avuto il 30% in meno degli incassi rispetto al solito. A settembre, con l’avanzare dei lavori, dovremmo chiudere i dehors: sarà un danno sul danno".

Gli fa eco anche Silvia Foschi, proprietaria del negozio di abbigliamento Room 56: "Mercoledì avevano chiuso i marciapiedi anche al traffico pedonale, non abbiamo visto clienti, mi sono arrabbiata perché la viabilità era sbagliata. Viviamo questi lavori con grande disagio".

Le difficoltà logistiche provocano un’inevitabile problema di sicurezza stradale: biciclette, monopattini e addirittura motorini transitano indisturbati sui marciapiedi della zona interdetta dai lavori. I ciclisti, per esempio, dovrebbero scendere e condurre la bici a mano. "I vigili dovrebbero sorvegliare l’area perché c’è il rischio che una persona uscendo da un negozio possa essere travolta – spiega Roberto Vignatelli titolare dell’omonimo esercizio e presidente Ascom-Confcommercio Forlì –. Io stesso sono stato preso a male parole da un motociclista perché ho provato a spiegargli che non poteva passare".

Le possibili soluzioni ai disagi dati dalla viabilità alterata arrivano proprio dai commercianti: "I lavori valorizzano la città ma per ovviare alle conseguenze bisognerebbe applicare una tariffa di parcheggio a disco orario, quindi con sosta gratis per un’ora, per agevolare il cliente a fare acquisti in centro", conclude Vignatelli.