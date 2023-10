Viabilità, in vista gli attesi lavori sulla comunale Biserno-Berleta

Partiranno nell’ultima settimana di ottobre a Santa Sofia i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del capoluogo e delle frazioni, oltre al risanamento e alla messa in sicurezza della strada comunale Biserno-Berleta che collega la provinciale in direzione di Ridracoli alla Valle del Bidente. Le risorse impegnate, pari a oltre 71mila euro, derivano dal programma triennale 2021-23 del Fondo regionale per la montagna e la progettazione esecutiva definitiva, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza sono stati affidati al geometra Andrea Locatelli dello Studio Associato Locatelli. mentre i lavori, dopo l’espletamento della gara, saranno eseguiti dalla ditta Mmp di Mirco e Moreno Porcellini di Galeata.

"La messa in sicurezza questa via di comunicazione che, oltre a collegare la vallata di Corniolo e quella di Biserno-Ridracoli – precisa il sindaco Daniele Valbonesi (nella foto sulla stessa strada) – assume una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista turistico: rappresenta infatti un percorso alternativo alla provinciale 112 per raggiungere la diga di Ridracoli, nel cuore del Parco nazionale. La fragilità dell’Appennino ha bisogno di attenzione e prevenzione: con interventi come questo la Regione dimostra di avere a cuore aree che hanno una funzione straordinaria dal punto di vista ambientale per l’intero territorio regionale. Questa strada potrebbe rivelarsi utile – conclude Valbonesi – anche nel caso in cui dovessero esserci interruzioni sulla Sp 4 del Bidente. Si tratta di un intervento atteso – conclude –, visto lo stato di degrado del fondo stradale e più volte richiesto dai residenti e dagli operatori turistici".

o. b.