Viabilità, modifica temporanea per lavori

Il Comune di Santa Sofia ha emesso un’ordinanza per modifica temporanea della viabilità dalle 8 del 3 febbraio alle 17 del 5) a causa dei lavori che interesseranno via Martiri della Libertà e piazza Matteotti. Le modifiche prevedono: divieto di transito in piazza Matteotti ad eccezione di mezzi di soccorso, titolari delle attività presenti sulla piazza e in via Croce, carico e scarico e residenti; doppio senso di circolazione in via Martiri della Libertà nel tratto tra la rotatoria e l’intersezione con via Melloni; divieto di transito nel tratto di via Martiri della Libertà dall’intersezione con piazza Matteotti all’intersezione con la rotatoria.