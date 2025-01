Viabilità, nuovo intervento. Un tunnel ciclopedonale fra le vie Bertini e Gramsci

È stato approvato il progetto in linea tecnica per il tunnel ciclopedonale in via Bertini. A renderlo noto è l’amministrazione comunale, che illustra anche la portata dell’intervento. La realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale della linea ferroviaria Bologna-Rimini, in adiacenza a viale Gramsci-via Bertini, si legge nella nota stampa, "si configura come un intervento molto complesso, che ne prevede la condivisione con Ferrovie dello Stato e gli altri enti gestori dei sottoservizi".

Dal Comune arriva però allo stesso tempo "un segnale importante nell’ottica dell’avvio e dell’esecuzione dei lavori. È partita infatti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, già approvata nei giorni scorsi in giunta, per un importo stimato complessivo di oltre 3 milioni e 600mila euro che comprende, oltre alle opere vere e proprie di realizzazione del tunnel di circa 1 milione, diversi interventi per la risoluzione di interferenze infrastrutturali e i costi che chiede Rfi - Rete Ferroviaria Italiana per le proprie attività, l’assistenza e i disservizi ferroviari (interruzioni/rallentamenti)".

L’assessore comunale Petetta inoltre spiega: "Il tunnel ciclabile bidirezionale di via Bertini, di una lunghezza di 33 metri, è un’opera necessaria per mettere in sicurezza la mobilità dolce in corrispondenza del sottopasso ferroviario di collegamento tra via Bertini e via Gramsci. In questo modo daremo continuità al percorso ciclabile che attualmente si interrompe in corrispondenza del sottopasso stradale, classificato all’interno del Biciplan come linea 6 della Bicipolitana".

La soluzione esecutiva contenuta all’interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede, tra le altre cose, "un rivestimento impermeabile, la piantumazione di nuove alberature e un impianto di illuminazione costituito da corpi a led applicati tra parete e soffitto. Il sotto attraversamento ciclopedonale di via Bertini – continua Petetta – è certamente un’opera ambiziosa, impattante e molto complessa dal punto di vista organizzativo, che incrocia diversi attori e punti di interesse. L’approvazione di questo progetto, maturato dopo interlocuzioni preliminari con Rfi, ci mette nelle condizioni di poter partecipare a bandi ministeriali e altre opportunità di finanziamento. Si tratta di un primo passo verso la realizzazione di un’infrastruttura a lungo attesa dalla città, che eleverà i livelli di sicurezza stradale e la qualità della viabilità sull’asse di viale Gramsci e via Bertini".