Viadotto Frassignano, ancora in attesa di risposte da Anas

In attesa dei risultati di un sopralluogo dei tecnici dell’Anas sul viadotto Frassignano, lungo 380 metri, sulla Ss67, ai confini fra i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Dovadola, rimangono le deviazioni del traffico, in località Pieve Salutare. Il provvedimento dell’Anas è stato emesso martedì scorso, dopo segnalazioni di "problematiche tecniche nei giunti del viadotto stesso", che fu realizzato una quarantina d’anni fa, durante l’ammodernamento della Ss67 nel tratto Castrocaro-Dovadola, con una spesa allora di 40miliardi di lire. In pratica, chi arriva da Castrocaro e va verso Dovadola, trova il traffico deviato dalla 67 sulla vecchia strada fino al bivio di Frassignano (circa un chilometro e mezzo), per rientrare nella medesima. Chi invece percorre la 67 da Dovadola verso Forlì resterà sulla statale, attraversando il viadotto di Frassignano a senso unico.

Quanto resterà questa situazione, che rallenta il traffico sull’arteria di attraversamento della valle delle Montone, già pesantemente frenato da 7 semafori a senso unico alternato per 4 cantieri (due dovrebbero terminare presto) e 3 frane causate dall’alluvione del maggio 2023? Gli amministratori e gli abitanti della vallata aspettano la risposta dai dirigenti dell’Anas. Se i risultati del sopralluogo non rileveranno particolari problemi critici sul viadotto, allora la strada sarà riaperta a doppio senso di marcia. Se invece occorreranno lavori per mettere in sicurezza il viadotto, potrebbe essere installato nei pressi del medesimo un semaforo a senso unico alternato, "perché il vecchio tratto di strada da percorrere fra Pieve Salutare e Dovadola metterebbe in dubbio specialmente la sicurezza del traffico pesante".

q.c.