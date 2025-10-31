Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Forlì
CronacaViadotto Frassignano, ancora in attesa di risposte da Anas
31 ott 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
Viadotto Frassignano, ancora in attesa di risposte da Anas

In attesa dei risultati di un sopralluogo dei tecnici dell’Anas sul viadotto Frassignano, lungo 380 metri, sulla Ss67, ai confini fra i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Dovadola, rimangono le deviazioni del traffico, in località Pieve Salutare. Il provvedimento dell’Anas è stato emesso martedì scorso, dopo segnalazioni di "problematiche tecniche nei giunti del viadotto stesso", che fu realizzato una quarantina d’anni fa, durante l’ammodernamento della Ss67 nel tratto Castrocaro-Dovadola, con una spesa allora di 40miliardi di lire. In pratica, chi arriva da Castrocaro e va verso Dovadola, trova il traffico deviato dalla 67 sulla vecchia strada fino al bivio di Frassignano (circa un chilometro e mezzo), per rientrare nella medesima. Chi invece percorre la 67 da Dovadola verso Forlì resterà sulla statale, attraversando il viadotto di Frassignano a senso unico.

Quanto resterà questa situazione, che rallenta il traffico sull’arteria di attraversamento della valle delle Montone, già pesantemente frenato da 7 semafori a senso unico alternato per 4 cantieri (due dovrebbero terminare presto) e 3 frane causate dall’alluvione del maggio 2023? Gli amministratori e gli abitanti della vallata aspettano la risposta dai dirigenti dell’Anas. Se i risultati del sopralluogo non rileveranno particolari problemi critici sul viadotto, allora la strada sarà riaperta a doppio senso di marcia. Se invece occorreranno lavori per mettere in sicurezza il viadotto, potrebbe essere installato nei pressi del medesimo un semaforo a senso unico alternato, "perché il vecchio tratto di strada da percorrere fra Pieve Salutare e Dovadola metterebbe in dubbio specialmente la sicurezza del traffico pesante".

q.c.

AlluvioneANAS