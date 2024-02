Viaggi della memoria, bando per contributi agli studenti

Scade il 30 marzo il termine per la domanda di contributi al Comune di Predappio da parte degli studenti delle superiori e residenti a Predappio, per partecipare ad iniziative, incontri e viaggi della memoria da svolgersi durante l’anno scolastico 2023-2024. Spiega il bando dell’amministrazione comunale: "I viaggi della memoria sono quelli che propongano valori basati sull’importanza della memoria storica, con particolare riferimento: al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e alle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra; più in generale alla conoscenza di tutte le dittature che hanno insanguinato il nostro continente nel secolo scorso". Per tale finalità, la giunta comunale ha stanziato un fondo di 1.050 euro, per erogare contributi sino ad un massimo di 350 per ciascuno studente. Per le domande di contributo vanno utilizzate le modalità indicate nel bando pubblico (Info: Roberto Battistini 0543.921725 e roberto.battistini@comune.predappio.fc.it). L’approvazione della graduatoria e la somma da concedere a titolo di contributo sono determinate dal responsabile dell’Area socio produttiva. In caso di una maggiore richiesta di contributi, i fondi saranno erogati con priorità agli studenti di maggiore età. Fino al 2019 il Comune aveva concesso contributi e patrocinio all’Associazione Deina, specializzata nei viaggi della memoria nei campi di concentramento e sterminio. La nuova amministrazione di centrodestra ritirò il patrocinio. Nel 2020, causa la pandemia, non si fecero viaggi della memoria. Dal 2021 il Comune ha ripreso a dare i contributi direttamente agli studenti.

Quinto Cappelli