Viaggi della memoria, contributi dal Comune

Scade il 31 marzo il termine, per gli studenti delle scuole medie e i ragazzi residenti a Predappio, per inviare domanda di contributi al Comune per partecipare a iniziative, incontri e viaggi da svolgersi durante l’anno scolastico 2022-2023, "che propongano valori basati sull’importanza della memoria storica".

Per la giunta comunale, presieduta dal sindaco Roberto Canali, "questi viaggi devono avere un particolare riferimento: al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e alle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra; più in generale alla conoscenza di tutte le dittature, che hanno insanguinato il nostro continente nel secolo scorso". E’ stato stanziato un fondo di 1.050 euro e ciascuno studente può ricevere massimo 350 euro. Le domande possono essere presentate, utilizzando il modulo con le modalità indicate nel sito del Comune (info: Roberto Battistini 0543.921725, [email protected]). L’approvazione della graduatoria e la somma da concedere sono determinate dal responsabile dell’Area socio produttiva. In caso di una maggiore richiesta di contributi, i fondi verranno erogati con priorità agli studenti più grandi.

Fino al 2019 il Comune di Predappio aveva concesso contributi e patrocinio all’Associazione Deina, specializzata nei viaggi della memoria nei campi di concentramento e sterminio. Ma col cambio dell’amministrazione, è cambiata anche la posizione dell’amministrazione di centrodestra, che ha ritirato il patrocinio e non ha concesso il contributo alla Deina che ne aveva fatto richiesta.

Nel 2020, causa pandemia, non si fecero viaggi della memoria ma si fece una commemorazione in teatro a Predappio con gli alunni delle medie, con l’intervento in video della scrittrice Lia Levi, ebrea sfuggita alle deportazioni e vittima delle leggi razziali. L’anno successivo il Comune ha ripreso a dare i contributi direttamente agli studenti.

Quinto Cappelli