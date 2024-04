Viaggi e fotografia domani con l’Auser: focus sul Nepal

S’intitola ‘In zir pr e’ mond’ il nuovo appuntamento con la rassegna culturale promossa da Auser Forlimpopoli. Domani alle 20,45, nella sede di via Ho Chi Min28,si parlerà di viaggi e della fotografia come strumento di documentazione e di racconto per questo tipo di esperienze. Relatori della serata saranno Tiziana Catani e Dervis Castellucci.

Nel corso dell’incontro sarà presentata

anche una suggestiva serie di immagini

e filmati sul Nepal

La rassegna di Auser è organizzata con il patrocinio del Comune.