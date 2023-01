Viaggio alla scoperta del teatro con il ’Club dei Copioni’

Al via oggi al Teatro Testori di Forlì, il Club dei Copioni, un ciclo di quattro incontri di lettura e commento di testi teatrali contemporanei sotto la guida del drammaturgo Federico Bellini, della scrittrice, sceneggiatrice e curatrice editoriale Federica Iacobelli e dall’autrice e attrice Giuditta Mingucci. Si parte oggi (ore 16) e, a seguire, 18 febbraio, 11 marzo e 19 aprile, (ore 15).

Questo ciclo di letture vuol essere un percorso per superare le difficoltà che spesso limitano la fruizione della drammaturgia contemporanea rischiando di perdere i contatti con linguaggi particolarmente interessanti. In più il Club ha in programma sei appuntamenti, nelle sere di mercoledì, dall’8 marzo al 25 ottobre, dedicati ad una ‘bottega di scrittura per il teatro’ condotta da Federico Bellini. Il primo incontro col Club dei Copioni sarà guidato da Federico Bellini, drammaturgo innovativo e sorprendente, che condurrà alla lettura dei testi della scrittrice e sceneggiatrice Alice Torriani.

Il secondo appuntamento (18 febbraio) sarà tenuto sempre da Federico Bellini ed avrà come obiettivo i testi teatrali pluripremiati della drammaturga Yasmina Reza. Seguirà l’11 marzo il laboratorio guidato da Giuditta Mingucci sui testi di Lana Saric, poi in aprile Federica Iacobelli condurrà alla lettura dei testi di Fabrice Melquiot. Infine il 30 maggio verrà allestita una lettura scenica, prodotta da Elsinor e curata da Federico Bellini, del testo di Caroline Baglioni ‘Sonetto101’ sul tema della memoria. Info e Prenotazioni: [email protected]; 0543.722456; www.teatrotestori.it.

Rosanna Ricci