Viaggio alla scoperta delle chiese. Si svelano cinque luoghi sacri: studenti (e non solo) come ciceroni

Visitare le chiese di Forlì avendo come guida studenti delle superiori e volontari per scoprirne i tesori e le bellezze. E’ questo lo scopo che si prefigge il progetto ‘Chiese Aperte per il Giubileo 2025’ promosso dal circolo Acli ‘Lamberto Valli’, con la diocesi di Forlì-Bertinoro, sostenuto da Cei, Comune, Fondazione Cassa dei Risparmi e associazione culturale Metropolis. La visita alle bellezze artistiche contenute in cinque chiese della città – quella del Carmine, della Trinità, di Ravaldino, di San Biagio e Schiavonia – si terranno a partire da domani, per poi proseguire domenica 13, sabato 26 e sabato 3 maggio nel pomeriggio.

Domani la classe 4ªA del Classico guiderà, dalle 14.30 alle 18.30, alla visita della chiesa del Carmine e, dalle 15 alle 18, a quella di Ravaldino. Invece le classi del Liceo artistico saranno, dalle 15 alle 18.30, alla Trinità e, dalle 14 alle 17.30, a San Biagio. I volontari di Metropolis accoglieranno turisti, cittadini e pellegrini dalle 15 alle 18 a Schiavonia. Domenica 13 e sabato 26 entreranno in campo i volontari del comitato e quelli dell’associazione ‘Salute e solidarietà’, mentre il 3 maggio torneranno in azione ragazzi e ragazze. A maggio dovrebbe essere coinvolta nell’iniziativa anche una sesta chiesa, quella di Santa Lucia. I cittadini, i fedeli, i pellegrini che entreranno nelle suddette chiese troveranno ad accoglierli delle guide molto particolari: potranno essere i 40 forlivesi che fanno parte del comitato costituito per l’occasione, ma soprattutto alunni e alunne del Liceo classico e del Liceo artisticoa. Ragazzi, ragazze e persone ‘diversamente giovani’ accompagneranno alla visita di queste chiese soffermandosi di fronte a dipinti, sculture e a tutte quelle opere pochi conoscono ma di cui le nostre chiese spesso abbondano: "Vogliamo coinvolgere i cittadini e tutti coloro che verranno a visitare questi gioielli – dice Alessandra Righini, presidentessa del circolo Acli – perché possano ammirare le splendide opere d’arte e perché le chiese appartengono alla città ed ai loro cittadini. E poi sarà bellissimo il dialogo e il rapporto intergenerazionale fra i volontari e gli studenti".

"Le chiese sono fatte per essere visitate – ha commentato il vescovo monsignor Livio Corazza – perché hanno per tutti un messaggio che allo stesso tempo eleva lo spirito ma aiuta a stare con i piedi per terra". Soddisfatto Vincenzo Bongiorno, assessore alla cultura: "Aprire le chiese vuole dire bellezza ed arte aperte all’insegna della condivisione, ma vuol dire anche fare leva sul principio della cittadinanza attiva, della convivialità, della cordialità e dell’amicizia e sulla valorizzazione culturale del patrimonio artistico e monumentale della città. E sarebbe bello ripetere questa iniziativa non solo l’anno prossimo e nel 2027, ma anche nel 2028 perché è un progetto che si sposa benissimo con la sfida che ci siamo dati di candidarci a città Capitale della cultura nel 2028".

Stefano Benzoni