Viaggio in Asia: "Dalla Cina al Tagikistan su una delle strade più alte del mondo"

Da solo o in compagnia, in aereo, in moto o in bus: l’importante è non fermarsi. Il 60enne forlivese Riccardo Prati ha fatto del viaggio la sua personale filosofia, quasi una missione che l’ha spinto a superare il traguardo dei 140 viaggi in giro per il mondo, molti dei quali raccontati in libri autobiografici che raccolgono le sue avventure. Tra le sue mete molte sono fuori dalle rotte turistiche e non sono esenti da rischi, ma, del resto, anche questo fa parte della bellezza della scoperta. L’ultimo viaggio – in una lista ancora tutta da scrivere – è quello che l’ha portato a percorrere oltre 9.000 chilometri da Pechino fino a Dušanbe, capitale del Tagikistan.

"Il viaggio – racconta Prati – è cominciato insieme a un gruppo di ‘Avventure nel mondo’ del quale ero la guida. Poi, dopo 26 giorni, il gruppo è rientrato, mentre io sono rimasto ancora insieme a un altro forlivese". Si tratta di Vincenzo Garoia, 77 anni e tanta voglia di scoprire il mondo. La prima parte, quella ‘cinese’, ha incluso mete già note a Prati, ma – come spesso capita – tornare nello stesso luogo non significa fare lo stesso viaggio: "Ero già stato in quei luoghi una ventina di anni fa, però devo dire che questa volta è stato diverso. Ho trovato la Cina molto cambiata, più turistica: nei luoghi più celebri, come piazza Tienanmen, la Città Proibita, o l’Esercito di Terracotta c’erano tantissime persone, quasi tutte locali".

A colpire Prati anche la commistione tra antico e nuovo: "Il digitale è arrivato ovunque, anche nei luoghi più impensati, tant’è che abbiamo incontrato dei venditori di fichi secchi che proponevano pagamenti tramite qr-code. C’è anche molto meno inquinamento rispetto a quanto ricordassi, grazie a un massiccio utilizzo di mezzi elettriche: su questo fronte abbiamo molto da imparare".

Prati, però, non si è limitato alle mete più conosciute: "Questa volta il viaggio non è stato solo culturale, ma anche naturalistico, infatti, nella zona occidentale abbiamo incontrato scorci meravigliosi, tra parchi, laghi, cime innevate e molto altro ancora". Ma forse è stata l’ultima parte di viaggio ad essersi impressa di più nel cuore di Prati e di Garoia: "Ci siamo spostati con il treno e altri mezzi locali, lungo una strada fuori dall’ordinario". Si tratta della Pamir Highway, una strada leggendaria che attraversa l’altopiano del Pamir in Asia centrale, collegando Osh in Kirghizistan a Dushanbe in Tagikistan. È la seconda strada internazionale più alta al mondo, diventata celebre per i suoi paesaggi spettacolari e il percorso impegnativo, caratterizzato da tratti particolarmente impervi.

"Qui – confessa Prati – ho visto alcuni degli scorci più belli della mia vita e ho fatto incontri indimenticabili". Ora, però, con ancora nel cuore il viaggio appena terminato, è già tempo di progettare l’avventura che verrà: "La prossima sarà in moto: la meta è l’Algeria".

Sofia Nardi