Viaggio lungo il Montone Gli argini resistono ma le coltivazioni sono state sommerse

di Martina Rossi

La pioggia della settimana scorsa non ha risparmiato le sponde del fiume Montone sul sentiero che costeggia il parco urbano Franco Agosto e arriva fino a Terra del Sole. Il sentiero battuto che affianca il corso d’acqua ospita ogni giorno molti forlivesi che lo percorrono a piedi, in bicicletta o accompagnati dal cane. Fortunatamente, nel tratto che congiunge l’area verde a San Varano, i danni non sono stati irreparabili, ma martedì scorso, il giorno delle maggiori precipitazioni, l’acqua e il fango hanno ragiunto un livello molto alto, come si vede dai segni lasciati sugli alberi circostanti.

L’argine in questo tratto è più alto, come una doppia barriera a due diversi livelli: quello più in basso non sarebbe bastato, perché i segni dell’acqua arrivano ben più su. Il secondo argine non è stato invece toccato: "Se non si sono presentate conseguenze peggiori è stato soprattutto grazie agli interventi del Genio civile di Forlì negli ultimi due anni", dice Fulvio, un frequentatore abituale del parco. "Da ben 17 anni percorro questo sentiero tutti i giorni. E negli ultimi tre mesi le sponde del fiume sono state regolarmente pulite e questo ha contribuito ad evitare che le precipitazioni causassero danni maggiori, specialmente nel punto di congiunzione tra i due fiumi Rabbi e Montone, dove gli argini si presentano più erosi". Fulvio non ha interrotto la passeggiata nemmeno in questi ultimi giorni particolarmente critici.

A risentire degli effetti del maltempo sono stati soprattutto i campi coltivati che si vedono dalle rive del fiume. Ancora adesso sono sommersi dalla fanghiglia e dall’acqua stagnante, che hanno coperto le coltivazioni di grano e orzo. Questo è successo perché in alcuni punti l’argine è stato rotto dall’esondazione, che ha trovato così una via libera, forse anche a causa delle tane scavate dagli animali selvatici. A rischio anche le serre e gli orti vicini alle abitazioni.

La passerella che consente di proseguire il percorso ciclopedonale fino a Terra del Sole e Castrocaro ha rappresentato un ostacolo per la furia dell’acqua piovana dei giorni scorsi. Infatti sul ponticello all’altezza del guado sono rimasti incastrati fango e rami degli alberi spezzati dal vento, rendendo impossibile, o quantomeno complicato, il passaggio da parte di pedoni e biciclette. Tuttavia, questa non è una condizione anomala per questo punto del parco: infatti, ogni volta che si presentano delle precipitazioni abbondanti, si verifica la stessa situazione di accumulo. Sul posto ieri un altro cittadino si stava occupando di ripulire l’attraversamento, essendo una zona da lui spesso frequentata e tenuta in ordine.

A testimoniare il livello anomalo raggiunto dal letto del fiume durante le piogge della scorsa settimana è sempre Fulvio: "Martedì scorso il cartello che segnala l’inizio del percorso ciclopedonale era quasi del tutto sommerso". Ieri l’acqua era ormai già del tutto prosciugata, consentendo così la percorribilità ai frequentatori.