Viaggio musicale dal Po al Danubio con ‘I Violini di Santa Vittoria’

Domani alle ore 21 al ‘Nuovo Teatro dei Sozofili’ di Modigliana la prima esibizione del 2024 è con ‘I Violini di Santa Vittoria’ per un viaggio musicale dal Po al Danubio in Caffè Kakania. La Kakania è il vecchio impero austro-ungarico, con genti diverse in un piccolo spazio. La bassa è un altro luogo ‘kakano’: terra di transito dove molti popoli hanno lasciato tracce. Con Caffè Kakania ‘I Violini’ riscoprono le radici mitteleuropee della musica popolare reggiana. Santa Vittoria perché nei primi decenni dell’Ottocento nelle campagne emiliane si diffondono nuovi balli di origine popolare: valzer, mazurca, polca. Nasce il cosiddetto liscio e a Santa Vittoria la nuova tradizione musicale diventa fenomeno unico nel suo genere. Si suona con strumenti ad arco, in gruppi orchestrali di cinque elementi presenti in ogni famiglia. Sul finire del secolo il borgo avrà già assunto i contorni della leggenda, diventando per gli uomini della bassa il Paese dei cento violini. ‘I Violini di Santa Vittoria’, nati nel 2001, sono gli unici rappresentanti di questa memoria musicale. Informazioni e biglietteria tel. 348.1544901 mail: teatrosozofili@ater.emr.it www.ater.emr.it.

Giancarlo Aulizio