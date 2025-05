Viaggio musicale in Italia. Torna ’A Egregie Cose’

‘A Egregie Cose’ è il nome della quarantennale compagnia teatrale predappiese che proporrà un appuntamento fisso per tre serate (stasera, domani e sabato, tutte e tre le serate alle ore 21) al Teatro Comunale di Predappio. Sarà in scena uno spettacolo musicale dal titolo ‘Sogno che un giorno così...’ diretto da Fabrizio Ciani ed interpretato dalla compagnia: un viaggio musicale nel nostro Paese, che promette al pubblico uno spettacolo divertente e coinvolgente.

‘A Egregie Cose’ si è formata nel 1986, ispirandosi, per il nome, ai celebri versi foscoliani, da un gruppo di volontari che da anni si impegnano a coltivare l’amore per il teatro, ma anche gli aspetti di aggregazione e di amicizia ed anche di partecipazione a progetti benefici. Si distingue da sempre per l’impegno sociale e la forza aggregativa, rappresentando un punto di riferimento culturale nel corso degli anni per centinaia di giovani predappiesi e non solo. Il gruppo ha coltivato nel tempo non solo l’amore per il palcoscenico, ma anche valori di amicizia e solidarietà, contribuendo concretamente a progetti benefici sul territorio.

‘Sogno che un giorno così...’ prosegue il percorso iniziato nel 2024 con la storia di una tournèe che percorre vari luoghi e città dell’Italia adeguando testi e canzoni e anche ironia alle caratteristiche di ogni località. Lo spettacolo potrà contare su una band e su un coro che interpreteranno dal vivo celebri canzoni non solo italiane ma anche internazionali, in modo simpatico e anche ironico per coinvolgere in diretta il pubblico, farlo divertire attraverso un’opera teatrale da non essere dimenticata.

Biglietti: intero euro 15, ridotto 10. Per info e prenotazioni: 339.709795 ; 347.9458012.Rosanna Ricci