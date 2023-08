Viaggio nel bosco con Torreggiani

Giovedì a Pianetto (Galeata) doppio appuntamento con ‘Il Borgo in Festa’ promosso dalla Pro loco Borgo Pianetto Aps con la collaborazione della Bottega Osteria Campanara e il patrocinio del Comune. Dalle 18,30 ‘La baita nel borgo’ con Fabio Olmetti e le sue specialità romagnole oltre ai cocktail di Stella Palermo e musica dal vivo. Alle 21, nel chiostro seicentesco presentazione del libro di Luigi Torreggiani ‘Il mio bosco è di tutti’ (edizioni Compagnia delle foreste), con istruzioni per i genitori di Ferdinando Cotugno e le illustrazioni di Francesco Carniani. Un incontro voluto da Legambiente alto Bidente e dalle associazioni Sophia in libris e Teodorico. Duecento pagine godibili e intense per far capire ad adolescenti e adulti il difficile rapporto tra uomo e ambiente, tra evoluzione naturale e gestione umana dei boschi e del territorio attraverso le storie di amicizia, amore, passione, gioco e insicurezze che caratterizzano l’esistenza umana nella sua evoluzione. Torreggiani, giornalista e dottore forestale specializzato nella progettazione della gestione sostenibile dei boschi per conto della Compagnia delle Foreste e autore del podcast Ecotoni, sceglie un romanzo di crescita che vede protagonisti Pietro e Gemma, Marco, Marta, le due visioni antitetiche dei genitori Carlo e Lamberto, poi Anna, Giulia, Rosa, Pietro ed Anselmo; il luogo, il topos simbolico di Case Bernardi, per spiegare con leggerezza argomenti non facili come le relazioni tra boschi ed uomini, cosa significa aprire una strada o tagliare nel modo giusto gli alberi, vivere in montagna senza distruggerla, anzi valorizzarla facendola conoscere. Un taglio divulgativo anche nel linguaggio che avvicina l’attenzione di giovani e adulti, attraverso il dialogo, alla ricerca dell’equilibrio tra generazioni e culture diverse.

Dialogano con l’autore Oscar Bandini de il Resto del Carlino e Gabriele Locatelli di Legambiente e Fondazione AlberItalia.