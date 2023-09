Viaggio nel tempo con A.d. 1387: torna la rievocazione storica

Terra del Sole s’immerge nel XIV secolo. Oggi e domani va in scena A.d. 1387, una delle più importanti manifestazioni rievocative a livello continentale. Nel grande parco del Bastione san Martino saranno allestiti gli accampamenti dove sarà possibile vivere la quotidianità civile e militare del periodo compreso tra il 1360 e il 1410: l’opportunità di vedere da vicino armi, armature, arredi e costumi realizzati con straordinario rigore storico. Da non perdere i numerosi spettacoli: questa mattina alle 11 la liturgia della ‘bollatura delle vesti’, alle 22 il divertente show del giullare e domani alle 10 i giochi danteschi. Il momento più atteso è rappresentato dalla rievocazione della battaglia sotto le mura medicee (oggi alle 16.30, domani alle 17.30) che vedrà impegnati in campo oltre cento armati. Tra un appuntamento e l’altro sarà possibile rifocillarsi alla locanda che proporrà piatti dell’epoca e della tradizione romagnola. L’ingresso è gratuito.

Francesca Miccoli