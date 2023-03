Viaggio nella moda con Gabriella Maldini alla tenuta Pennita

Ultimo appuntamento con la rassegna eno-letteraria ‘Una storia da tre calici’ oggi alle 18.30 alla Tenuta Pennita di Terra del Sole. Protagonista sarà la scrittrice forlivese Gabriella Maldini (foto) che presenterà il suo libro ’Moda, il favoloso viaggio tra simbolo e desiderio’, edito da Nolica nel 2021. Un’anticipazione della grande mostra ‘L’arte della Moda’ che sarà ospitata ai musei San Domenico di Forlì dal 18 marzo. L’occasione per ripercorrere la storia della moda e dunque di uomini e donne: ’Paul Poiret, la Haute Couture, l’abito - rivoluzione di Coco Chanel, Madeleine Vionnet, Dior, il New Look, la nascita dell’alta moda italiana, Armani, Versace, la sfida del dandy. Mille stimoli e mille analisi di un percorso che nasce da... Adamo ed Eva’.

A conversare con l’autrice sarà un’altra protagonista della cultura forlivese: Simona Palo, autrice di ‘Forlì ad opera d’arte’ e ‘Il sogno di Aurora’, entrambi editi da Tempo al Libro. Al termine della presentazione è prevista la canonica degustazione gratuita dei vini della sottozona di Castrocaro: nei calici i nettari della Tenuta Pennita, un’azienda pluripremiata a livello internazionale per olio e vino. Va così in archivio l’iniziativa promossa dalla biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole nell’ambito del Patto della lettura: una rassegna volta ad affiancare l’eccellente cultura vitivinicola locale alla presentazione di novità editoriali nell’intento di una reciproca valorizzazione.

Sette appuntamenti in scena dal tardo autunno agli esordi della primavera nella suggestione delle cantine Fiorentini, Marta Valpiani, Guarini Matteucci, Villa Bagnolo e La Pennita.

Un riuscito connubio tra il talento delle penne nostrane, l’abilità e la generosa dedizione dei viticoltori e la felice intuizione nata tra gli scaffali della biblioteca di viale Marconi.

Francesca Miccoli