Viale Bolognesi, danni alla linea fissa e alla rete internet

Da quaranta giorni, a causa di una maldestra rottura accidentale durante la ristrutturazione al numero 50 di viale Bolognesi (lo ha ammesso il servizio clienti al numero 187), non è più possibile accedere ad internet e al telefono fisso per un numero imprecisato di utenti Tim di viale Bolognesi e via I Maggio. Ricordo che internet ed il telefono fisso servono non solo per navigare, ma anche per lavoro: si è creato, pertanto, un danno notevole per chi li utilizza per questo tipo di scopo.

Abbiamo deciso di contattare più volte la Tim e la ditta appaltatrice dei lavori. senza alcun risultato. A questo punto, a chi dobbiamo divolgerci per risolvere il problema ?

Silvana Benelli