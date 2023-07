Viale della stazione, decimati i tigli Caos strade sul Colle

La tempesta di vento non si è fermata a Forlì colpendo anche Forlimpopoli e Bertinoro con varie segnalazioni per rami e alberi abbattuti dalla furia delle raffiche. Nella città artusiana a venire decimati sono stati i tigli del viale della stazione; in sei sono stati spezzati e caduti a terra, mentre altri grossi rami sono precipitati, fortunatamente senza danni a cose e persone. "Stiamo verificando la stabilità delle piante del viale – specifica la prima cittadina di Forlimpopoli, Milena Garavini –; la situazione ci preoccupa". L’altro viale alberato, via Diaz, non ha fatto segnalare nulla più di ramaglie a terra. Sono invece cadute piante anche in via Orfeo Campri, via dell’Artigiano e via del Ciliegio. I vigili del fuoco sono intervenuti anche sul tetto del centro commerciale ex Bennet.

Sono caduti alberi anche in varie frazioni di Bertinoro. In pianura, nella zona di Santa Maria Nuova, sono cadute alcune alberature in via Bagalona interrompendo la circolazione stradale. Risalendo verso la collina si registra il crollo a terra di un palo della luce con relativo filo in via Cellaimo Vecchia: la strada è stata interdetta al passaggio per consentire il ripristino e la messa in sicurezza dei cavi. In via Bovio, a Bertinoro centro, un ramo si è andato a schiantare sopra un’automobile: al momento sembra essere l’unico danno registrato a cose del territorio. Sono caduti alberi in via del Soccorso, proprio alla base della rocca vescovile. Anche via Polenta Nuova è stata interessata dall’abbattimento di tre alberi. Tutti gli interventi per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza delle piante sono stati effettuati dai cantonieri del Comune e dai volontari dell’associazione di protezione civile ‘Il Molino’.

Matteo Bondi