CronacaViale Italia, due giorni su una corsia. Attraversamenti pedonali più sicuri
3 set 2025
GIANNI BONALI
Cronaca
Viale Italia, due giorni su una corsia. Attraversamenti pedonali più sicuri

Sono sei i punti lungo l’arteria e le vie limitrofe in cui si installerà una speciale illuminazione. Per farlo, si potrà circolare da porta Schiavonia a porta Santa Chiara solo in direzione Cesena.

Uno degli attraversamenti pedonali lungo viale Italia: la zona è sensibile a causa della vicinanza alla scuola elementare ‘Dante Alighieri’

Altri lavori: stavolta tocca a viale Italia e dintorni, dove domani e venerdì (appena in tempo prima dell’inizio delle scuole) si metteranno in sicurezza sei attraversamenti pedonali, vicini all’istituto ‘Dante Alighieri’: via della Grata, via Battuti Rossi, via Casamorata e lo stesso viale Italia. L’intervento consiste nell’illuminare al busto i pedoni e rendendone la loro visibilità migliore e sicura.

Quindi domani e venerdì, salvo conclusione anticipata, sarà interrotta temporaneamente la circolazione nel solo senso da Porta Santa Chiara a Porta Schiavonia, in direzione Faenza. Sul tratto interessato sarà istituito il senso unico di marcia direzione da Faenza verso Cesena. Durante i lavori, i veicoli provenienti da Porta Santa Chiara dovranno svoltare in via Pelacano, via Piave o via Isonzo, per dirigersi verso Porta Schiavonia. È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della carreggiata interessato dalla chiusura della corsia e la fermata del trasporto pubblico locale sarà sospesa. Sarà interrotta la circolazione su via Forlanini nel tratto tra il civico 7 e viale Italia, mentre il divieto di transito su via Casamorata interesserà il tratto tra il civico 51 e piazzale Caduti sul Lavoro: doppio senso di marcia dal civico 51 al civico 1 con divieto di sosta permanente con rimozione forzata. Verrà istituita su via Battuti Rossi l’obbligo temporaneo di svolta a destra su viale Italia, direzione Cesena.

g. b.

