Viale Italia, traffico interrotto per lavori

Proseguono i lavori per le nuove rotonde in viale Italia, che ad oggi hanno interessato la riqualificazione del tratto tombinato del canale di Ravaldino e la parte di rotatoria sul lato di via della Grata. L’intervento proseguirà sul lato opposto. Dalle 21 di domani alle 6 di martedì sarà chiuso al traffico viale Italia in corrispondenza dell’intersezione con via della Grata, via Casamorata, via Forlanini e via Rossi. Si consiglia a chi proviene dal centro storico di uscire in piazzale Santa Chiara da via Dandolo, proseguendo su via Pelacano per orientarsi in direzione Faenza e su viale Italia in direzione Cesena.