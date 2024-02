Viale Matteotti e non solo: pro e contro delle ciclabili

Caro Alberto, sono giorni di disagi su un’importante arteria come viale Matteotti, che scorre al limitare del centro storico, con lunghe code al semaforo di piazzale della Vittoria. Ciononostante, vedo l’allungamento delle ciclabili come un trend positivo: si è sempre detto che è importante collegare la rete e inserendo il tassello di viale Matteotti si collega viale Vittorio Veneto con piazzale della Vittoria, viale Roma, via Campo di Marte e – giusto per cogliere la complessità – perfino con la futura ciclovia del Bidente che arriverà addirittura in Campigna. I tecnici hanno valutato positivamente l’opera e nessuno di noi può rivaleggiare con le loro competenze. Anche i dati degli incidenti – in calo – danno ragione al Comune. Tuttavia la riduzione della superficie carrabile è un tema reale già visto su via Bertini, e anche viale Matteotti non è poi così largo: questo potrebbe avere conseguenze sulla sicurezza stradale.

A parte dedicherei una riflessione sulla cosiddetta ‘ciclabile del Campus’ che ha fatto nascere la rotonda tra viale Corridoni e viale Bolognesi. Splendido il messaggio, dedicato ai giovani. Certo che in via Porta Cotogni, realisticamente, non c’è molto altro passaggio se non quello degli studenti. E se loro non vanno in bici l’opera perde di significato... Certamente collegare tutti i tratti ciclabili non deve diventare un’ossessione da parte del Comune.