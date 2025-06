Viale-Pescaccia. Oggi la sfida entra nel vivo

Oggi pomeriggio a Predappio entrerà nel vivo la sfida fra i rioni Viale-Pescaccia, che si sono dati appuntamento allo stadio comunale, dove sarà attivo dalle 18.30 lo stand gastronomico curato dall’Associazione ’Dedicata ad un Angelo’.

Dopo il match di calcio dei Giovanissimi (ore 19), l’atmosfera si scalderà con la sfilata dei rioni.

Tema di quest’anno dei carri allegorici e del corteo sarà Inferno-Paradiso. Non mancheranno le cheerleader e le squadre di calcio del Viale (azzurri) e della Pescaccia (arancioni), che parteciperanno alla sfilata a ritmo di musica.

Sarà un momento particolarmente atteso, vista l’inagibilità del campo di calcio (per i danni causati dall’alluvione del 2023) che ha fatto saltare il match clou della manifestazione nel 2024. Dopo la vittoria del Viale di due anni fa, i predappiesi attendono con ansia di vedere in quale dei due rioni troverà dimora la coppa per i prossimi 12 mesi. Dopo la partita, seguirà la festa in Caveja.

Come da tradizione, la conclusione di una settimana di sfide, giochi e festa, organizzata dall’Associazione Viale-Pescaccia, nell’ambito del programma comunale Predappio Vive l’Estate 2025, è per lunedì 23 alle ore 20.30, quando si partirà a piedi dal rione vincitore per celebrare goliardicamente il ‘funerale’ del rione sconfitto nella partita di calcio.

q.c.