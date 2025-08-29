Viale Roma, finiti i lavori. Strada senza più dossi: "Gli alberi? Stanno bene"

Una nera livrea, liscia, ricopre ora il viale in tutta la sua lunghezza dalla rotonda del Ronco a via Campo di Marte. Sono terminati i lavori di riasfaltatura di viale Roma che hanno interessato l’arteria in questo mese di agosto. Un intervento atteso da tempo, che ha permesso di livellare buche, dossi, crepe e dislivelli che in questi anni si erano creati a causa dell’elevato passaggio di mezzi, ma anche per la presenza delle radici dei pini che ne adornano il percorso, intervallati da tigli.

La ditta che era stata incaricata di eseguire i lavori ha completato l’opera prima del tempo concordato. "In meno di un mese, abbiamo steso più di 24mila metri quadrati di asfalto nuovo – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Petetta –. Erano diciassette anni che la città, non solo i residenti e le attività commerciali del Quartiere Ronco, attendeva il rifacimento del manto stradale di questa importante infrastruttura. Noi siamo intervenuti per stralci, con squadre di oltre tredici operai al giorno, garantendo in ogni momento la percorribilità della strada grazie all’istituzione del senso unico alternato e alla regolamentazione del traffico con impianti semaforici e movieri. Domani notte, concluderemo le lavorazioni con la realizzazione della segnaletica orizzontale".

Proprio lo stato di quel tratto della via Emilia era stato oggetto di un servizio del Carlino a gennaio, che evidenziava le avversità di coloro che ogni giorno lo vivevano con cadute, incidenti e mezzi costretti a percorrere il centro carreggiata per non incappare nei dossi (ben 142) e nelle buche. Entrambe le problematiche sono scomparse. Per ora.

Proprio i pini erano al centro dell’attenzione per i danni pregressi. E lo sono ancora di più in queste ore, dopo i crolli avvenuti in Riviera per il forte maltempo. "Per quanto riguarda le alberature – spiega l’assessore –, gli agronomi incaricati dal Comune ne hanno verificato la staticità per tutta la durata del cantiere. Le indagini sugli apparati radicali, sottoposti a interventi di fresatura, continueranno tuttavia anche in questi giorni, per accertare la sicurezza e la stabilità di ogni albero".

Intanto, la ditta incaricata dal Comune che si è occupata dell’asfaltatura di viale Roma, si è spostata in viale Risorgimento: un’altra strada importante, che attraversa un quartiere popoloso e che dal cuore della città porta verso la periferia. Il cantiere è nel tratto compreso tra viale dell’Appennino e viale Bolognesi: un intervento iniziato mercoledì, che si protrarrà almeno per sette giorni. Per cercare di contenere i disagi verranno adottati provvedimenti temporanei di chiusura di porzioni stradali e sensi unici alternati.

Matteo Bondi