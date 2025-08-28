Viale Roma, la qualità dei lavori è discutibile

Abito nel quartiere Ronco di Forlì fin da quando sono nato, che di sicuro non è l’altro ieri... A memoria, non ricordo un degrado simile per le strade e i parchi che, fin dalla mia infanzia, hanno fatto da contesto a gran parte della mia vita. Vengo, però, a concentrarmi su una problematica ben precisa che riguarda in questi giorni il mio quartiere, ovvero la recente asfaltatura del viale Roma, opera attesissima da anni e anni, quasi come fosse un evento raro, quasi un giubileo! Un’attesa che quest’anno finalmente avrebbe portato i suoi frutti, frutti che, visto l’enorme attesa, si sarebbero sperati di buona fattura, e invece...

Al di là del fatto che per fare poche centinaia di metri di asfalto ci si sta impiegando ciò che in uno stato civilizzato si sarebbe impiegato per enormi infrastrutture, la cosa sconcertante è la qualità dei lavori: si asfalta, infatti, senza risistemare i cordoli a bordo strada (nella foto), spesso rovinati, fuori asse o addirittura mancanti. La qualità della planarità dell’asfalto nuovo poi lascia a desiderare, infine nessun lavoro hai coinvolto né la pista ciclabile né il marciapiede, afflitti da continui allagamenti con le piogge per via del loro dissesto. Mi domando, alla luce di questi fatti: i lavori vengono eseguiti male per questioni economiche (carenza di fondi) o per negligenza di chi li esegue (e quindi anche di chi dovrebbe controllare)?

Fabiano Fontana