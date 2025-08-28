Forlì, viale Roma ha un manto nuovo: finiti i lavori di rifacimento dell’asfalto

Forlì, 28 agosto 2025 - Si sono conclusi prima del previsto i lavori di riasfaltatura in Viale Roma, partiti i primi giorni di agosto, nel tratto compreso tra via Lido e l’intersezione con Via Campo di Marte. Una delle principali arterie della città è tornata regolarmente transitabile già dalla giornata di ieri. “In meno di un mese, abbiamo steso più di 24mila metri quadri di asfalto nuovo - spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Petetta -. Erano diciassette anni che la città, non solo i residenti e le attività commerciali del Quartiere Ronco, attendeva il rifacimento del manto stradale di questa importante infrastruttura. Noi siamo intervenuti per stralci, con squadre di oltre tredici operai al giorno, garantendo in ogni momento la percorribilità della strada grazie all’istituzione del senso unico alternato e alla regolamentazione del traffico con impianti semaforici e movieri. Sabato notte, concluderemo le lavorazioni con la realizzazione della segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda le alberature, che accompagnano il tracciato di Viale Roma in formazioni alternate di pini e tigli, gli agronomi incaricati dal Comune ne hanno verificato la staticità per tutta la durata del cantiere. Le indagini sugli apparati radicali, sottoposti a interventi di fresatura, continueranno tuttavia anche in questi giorni, per accertare la sicurezza e la stabilità di ogni albero”. Intanto, la ditta incaricata dal Comune che si è occupata dell’asfaltatura di Viale Roma, si è spostata in Viale Risorgimento, nel tratto compreso tra Viale dell’Appennino e Viale Bolognesi. Un intervento che si protrarrà per almeno 7 giorni lavorativi. Per cercare di contenere i disagi verranno adottati provvedimenti temporanei di chiusura di porzioni stradali e/o sensi unici alternati.