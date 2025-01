Viale Roma, oltre 140 dossi. Dallo stadio fino al Ronco, è un rally tra le radici dei pini

Dopo il Camel Trophy e la Parigi-Dakar, anche percorrere viale Roma può dare un brivido, che non diventa qualcosa di peggio visto che normalmente la velocità è moderata. Tuttavia, il tratto della vecchia via Emilia che va dalla rotonda realizzata all’incrocio con via Bidente fino a piazzale della Vittoria è costellato da vere e proprie dune di asfalto, dossi e montagnole, intervallati da buche. La carreggiata in alcuni punti è talmente sollevata da creare un dislivello di circa 30 e più centimetri.

Il viale è alberato. Da circa un secolo tigli e pini marittimi si alternano sui due fianchi della strada: i primi, con un apparato radicale che si sviluppa più in profondità, non danno gravi problemi; i secondi, invece, con radici che si sviluppano anche in orizzontale, interferiscono con l’asfalto, sollevandolo, spaccandolo, gonfiandolo. Non si tratta di casi isolati, in una ricognizione effettuata percorrendo il tratto indicato abbiamo contato 70 rigonfiamenti transitando dal centro di Forlì in direzione Ronco, mentre, facendo la rotonda e tornano indietro, quindi procedendo verso piazzale della Vittoria, i dossi sono 2 in più, 72. Oltre 140 in totale.

In alcuni casi si tratta di rigonfiamenti che hanno uno sviluppo parallelo al senso di marcia, anche di uno o due metri, mentre in altri la montagnola si forma a 20-30 centimetri dall’aiuola verso il centro della carreggiata. Il risultato è conosciuto da tutti coloro che percorrono quella strada: si deve stare verso il centro della carreggiata il più possibile. Nel caso si incontri un’auto che deve svoltare a sinistra, a volte non si riesce a passarle a destra per la presenza, appunto, di dossi troppo alti. La stessa cosa succede quando si incontrano gli spartitraffico in prossimità dei passaggi pedonali. Anche gli scooter e le motociclette percorrono viale Roma quasi al centro della carreggiata, e per fortuna che c’è la pista ciclabile: le bici che procedono sulla carreggiata insieme alle auto sono poche.

La situazione è ben nota all’amministrazione comunale, come spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Petetta. "Si tratta di rigonfiamenti molto alti e pericolosi – afferma l’assessore –. Abbiamo già operatori del servizio strade, ma anche agronomi esterni che stanno valutando la situazione per capire come poter intervenire". Gli alberi sono a rischio abbattimento? "Posto che le piante hanno un ciclo di vita che dobbiamo preservare, dobbiamo, appunto, studiare come poter intervenire con la riasfaltatura del viale, andando a individuare puntualmente le situazione più critiche. Gli alberi hanno uno spazio ‘sacrificato’ anche dalla successiva realizzazione delle piste ciclabili: in un ambiente così urbanizzato il ciclo vitale risulta abbreviato, così come, a volte, risulta compromessa la salute degli alberi. Sono ragionamenti che si stanno valutando". Nel corso degli anni alcune piante sono già state abbattute, soprattutto nel tratto che va dallo stadio Morgagni a piazzale della Vittoria.

Le piste ciclabili, la cui riasfaltatura è più recente in molti tratti, presentano meno problematiche di questo tipo, anche se, alcuni interventi successivi per la realizzazione di sottoservizi sono andati a creare degli ‘scalini’ di pochi centimetri, sufficienti però per mettere a rischio l’equilibrio delle biciclette.

Viale Roma è una delle arterie principali della città, con un traffico sostenuto a ogni ora del giorno: non di rado si forma un’unica fila di auto in uscita della città, dalla rotonda vicino al fiume fino a ben oltre quella di raccordo con la tangenziale. La presenza di tanti dossi rovina più velocemente anche il manto stradale: infatti, molti di questi sono crepati e, dopo le piogge, spesso vengono via veri e propri cubetti di asfalto.

I dossi non sono ottimali per la pulizia della strada ma le spazzatrici di Alea riescono comunque ad agire. La strada in effetti non è sporca, ma si nota del ghiaino vicino al bordo in entrambe le direzioni, frutto probabilmente dello sgretolamento costante dell’asfalto rovinato.