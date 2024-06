"Vicesindaco bis, pronta a riprendere il lavoro"

Alice Lancioli, 36 anni, consulente in sicurezza sul lavoro, ha riscosso il maggior successo alle elezioni comunali di Modigliana che hanno riconfermato sindaco Jader Dardi con un plebiscito di 1.558 voti (69,80% dei 2.232 voti validi). Nella lista ‘ViViAmo Modigliana’ hanno vinto le donne e le novità, con la Lancioli che ha portato in dote 104 preferenze e Sabrina Samori, seconda con 92; altri cinque eletti hanno superato le 50 e in totale, dai 12 candidati consiglieri, ne sono andate 599 alla lista. "Sono molto grata per il consenso riscontrato – commenta la Lancioli –. Ho un forte senso civico, credo molto nella ‘res publica’, e vivo con orgoglio e profondo senso di responsabilità la fiducia che i cittadini hanno voluto dimostrare al sindaco Dardi, alla nostra lista e anche a me".

Lancioli, per lei stessi incarichi nella nuova giunta?

"Visto il lavoro già svolto, ho accettato con piacere la rinomina a vicesindaco e anche i rinnovati incarichi di assessore ai servizi scolastici, ambiente e attività produttive, continuerò così ad impegnarmi per portare a compimento gli importanti progetti che ci aspettano".

Come valuta la giunta con tre conferme e due new entry?

"Riprenderemo immediatamente il lavoro grazie anche alla continuità del gruppo, perché oltre al sindaco e al mio assessorato è stato confermato anche Giuseppe Travaglini, chirurgo in pensione, come assessore ai servizi sanitari e sociali. L’assessorato alla cultura, turismo, sport e politiche giovanili è stato assegnato a Sabrina Samorì, stimata project manager culturale che ha ottenuto un ampio consenso elettorale, mentre bilancio, patrimonio e tributi saranno in capo a Donato Berardi, imprenditore economista, esperto di servizi pubblici locali e terzo con 57 preferenze".

Una giunta, quindi, tra continuità e rinnovamento.

"Credo fortemente in questo nuovo gruppo in cui le competenze professionali dei singoli, l’esperienza come amministratori e la passione per il territorio sono gli elementi distintivi".

Giancarlo Aulizio