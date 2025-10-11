Vicini alle Terme. Intesa tra Castrocaro e il noto ex primario: "Porterà innovazione"

Ha il nome altisonante e il curriculum enciclopedico di Claudio Vicini il nuovo direttore sanitario delle Terme di Castrocaro e della Lucia Magnani Health Clinic. Ad annunciare il grande ‘colpo’ è stata la stessa Magnani, fondatrice e amministratore delegato di Long Life Formula.

L’ex primario di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Pierantoni-Morgagni è stato inserito di recente nella classifica mondiale dei ricercatori più citati al mondo elaborata dall’Università di Stanford ed Elsevier: un privilegio riservato al 2% degli studiosi con il maggiore impatto scientifico internazionale. Il docente vanta una carriera che unisce ricerca, clinica e ruoli accademici, e porta con sé una lunga esperienza in ambito otorinolaringoiatrico e nella chirurgia robotica transorale e dei disturbi respiratori del sonno.

Nato a Cesena nel 1953, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti nel 1978 a Pisa, Vicini è diventato primario nel 1996. Considerato un autentico luminare del settore, nel 2008 il prof ha avviato, da pioniere in Italia, il programma di chirurgia robotica transorale con la piattaforma Da Vinci, dopo essersi formato alla Penn University di Filadelfia, dove la tecnica è stata sviluppata. In curriculum ha anche ruoli accademici: dal 2017 è professore associato all’Università di Ferrara, che nel 2023 gli ha conferito il titolo di "eminente studioso". Oltre ad aver presieduto importanti società scientifiche nazionali, tra cui la Società Italiana di Otorinolaringoiatria, il professore di origini cesenati è stato fondatore del corso EOS sui Disturbi Respiratori in Sonno a Bertinoro. Ha incarichi all’Hamad Foundation Hospital di Doha (Qatar), in Florida e a Strasburgo. Sono oltre 100 gli specialisti provenienti da più di 20 paesi formati sotto l’ala professionale di Vicini, che ha all’attivo oltre 200 articoli scientifici e una decina di volumi monografici.

"Ho accolto con entusiasmo l’invito di Lucia Magnani. Il progetto mi ha subito convinto per la serietà scientifica e la chiarezza della visione: integrare medicina, ricerca e innovazione in un contesto dove la salute viene affrontata in modo rigoroso e prospettico. Condivido pienamente l’approccio del metodo Long Life Formula, che unisce prevenzione, diagnostica avanzata e attenzione alla persona". La scorsa settimana, Vicini aveva annunciato la conclusione della propria collaborazione con il Comune di Forlì, dove era una sorta di consulente personale (senza compensi) del sindaco Gian Luca Zattini. In àmbito politico, è stato candidato alle elezioni regionali nel 2020: un’esperienza che non ha ripetuto.

Raggiante Lucia Magnani: "Il prof Vicini porterà l’innovazione che desidero nel mondo termale e saprà valorizzare le diverse anime di questo settore, dall’area otorinolaringoiatrica a quella muscolo-scheletrica, con la stessa visione che caratterizza la nostra filosofia. Il suo nome rappresenta già di per sé un blasone per il nostro termalismo, e la sua presenza segna l’inizio di un percorso che deve essere subito concreto e operativo per continuare a guardare avanti con determinazione".