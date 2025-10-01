Vicini, consulenza finita. Zattini: "Aiuto prezioso"

Si è conclusa la collaborazione tra il professor Claudio Vicini, ex primario di Otorinolaringoiatria all’ospedale Morgagni-Pierantoni, e il sindaco Gian Luca Zattini. A darne l’annuncio sono i due diretti interessati con una nota congiunta in cui si sottolineano i 14 mesi di lavoro e l’amicizia.

Che il luminare si fosse reso disponibile a supportare il sindaco nel cercare di capire e affrontare al meglio le sfide della sanità forlivese, lo aveva dichiarato lo stesso Zattini in piena campagna elettorale. Si era trattato di vero colpo a sorpresa, considerando che lo stesso Vicini era stato sondato dal Pd come possibile candidato, proprio in opposizione allo stesso Zattini, nella campagna elettorale 2024. Una conclusione, quella attuale, che "era prevista sin dall’inizio", si legge nella nota stampa a firma congiunta.

"Voglio esprimere la gratitudine mia e di tutta la giunta al professor Claudio Vicini – afferma il sindaco – per l’apporto costruttivo e altamente professionale che ci ha dato in questi mesi di lavoro comune, consentendoci di approfondire e conoscere ancor più nel dettaglio dinamiche, criticità, punti di forza e di debolezza della sanità forlivese. La conclusione formale di questa collaborazione è giunta, come previsto, poco dopo il primo anno di lavoro che avevamo concordato insieme. Non rappresenta certo un disimpegno del professor Vicini verso una città a cui ha dato moltissimo in termini di professionalità, passione, dedizione e cura verso i propri pazienti". La giunta sottolinea di aver comunicato la conclusione della consulanza "nel segno della massima trasparenza". Vengono escluse divergenze tra il sindaco e l’ex primario.

Non a caso il professor Vicini ha aggiunto: "Sono grato al sindaco, anzi, all’amico Gian Luca Zattini per la fiducia riposta e per avermi dato l’opportunità di fornire il mio contributo all’attività dell’amministrazione. In questi 14 mesi abbiamo costruito un gruppo di lavoro ampio e variegato, che ha coinvolto le principali realtà della sanità forlivese, sia pubblica che privata, approfondendone gli aspetti di maggiore interesse, a partire da quelli segnalati come più urgenti dai pazienti attraverso i loro rappresentanti. Ne è derivata una lunga serie di incontri di approfondimento con dati, informazioni e punti di vista che hanno consentito di offrire al sindaco un supporto costante e un quadro di prospettiva". Nelle prossime settimane verrà consegnata al sindaco una relazione su tutta l’attività svolta. ma. bo.