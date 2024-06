Vico, Las, Beba e gli altri. Diminutivi e soprannomi per i candidati in lista

Alle ormai imminenti elezioni, sia europee che amministrative, sarà possibile votare per un partito o una lista, apponendo la croce sul simbolo, e indicare anche quale rappresentante di quella lista si preferisce, con il cognome del candidato. Anche il nome se questo è l’unico in quella lista, oppure, in alcuni casi, è possibile indicare l’abbreviazione, un altro nome o un nomignolo, se questo è stato indicato nelle liste, premesso da ‘detto’. Nelle scorse settimane ha fatto notizia la scelta di Giorgia Meloni di registrarsi come "detta Giorgia". Andando a leggere i nomi delle 11 liste che si presentano a Forlì si scopre che di queste situazioni ce ne sono ben 9.

"La presidente del consiglio mi ha copiato – ci ride sopra Lodovico Zanetti, detto Vico, del Partito Democratico (nella foto in alto a sinistra) –. Io ‘Vico’ lo usavo sin da piccolo: l’alternativa era ‘Lodo’ e non mi piaceva. Ricordo che una volta andai a parlare con l’allora sindaca Nadia Masini e mi presentarono dicendo ‘c’è Lodovico’. Lei diede segno di non capire, non conosceva nessuno che si chiamasse così. Allora l’interlocutore esplicitò: ‘Vico’. ‘Ah, sì, Vico, fatelo entrare’...". Nel caso di Giorgia Meloni "detta Giorgia", l’uso del nome di battesimo colpisce la fantasia (il comico Roberto Benigni si è recentemente rivolto al Papa chiamandolo "Bergoglio detto Francesco") e rimarca la vicinanza del candidato ai propri elettori. Questo vale anche per i candidati forlivesi? "Se non scrivessi Vico non mi riconoscerebbe nessuno...". Ad ogni modo, in questi casi, è sufficiente scrivere il soprannome per attribuire la preferenza: il cognome passa in subordine.

Leggermente diverso il discorso per Francesco Innocente Lasaponara detto ‘Las’, in lista con la Lega (nella foto a fianco del titolo): "Las è il nome che avevo in missione, il mio call sign, in pratica il nome di battaglia – spiega Lasaponara, che da parte dell’esercito e in passato ha partecipato ad alcune missioni internazionali –. Nelle comunicazioni serve un nome breve, il mio cognome era un po’ lungo, ma anche il nome, così come il secondo nome (ride): quindi, Las. Ora che non partecipo più alle missioni posso usarlo, anche per i colleghi che mi conoscono come Las. Quando si indicheranno le preferenze, sarà così possibile scrivere semplicemente queste tre lettere".

Sono diminutivi del nome anche Alberto Junior Bertivogli detto ‘Albert’, sempre nella Lega, Giancarla Grementieri detta ‘Carla’ di Alleanza Verdi Sinistra, Edoardo Polidori detto ‘Edo’ del Partito Democratico. Anche Roberta Rondoni detta ‘Beba’ di Alleanza Verdi e Sinistra rientra nei diminutivi. Milad Jubran Basir (Federconsumatori, in lista con Avs) sottolinea il primo dei nomi, ovvero ‘Milad’.

Mentre, nella stessa lista, cambiano proprio il nome Giancarlo Giunchi detto ‘Gianni’ e Giuseppe Pontillo detto ‘Paolo’. In questo caso non è un diminutivo ma proprio un’altra parola: "Mio padre veniva dal sud e ha seguito la tradizione di darmi all’anagrafe il nome di mio nonno – spiega Pontillo –, ma mi hanno sempre chiamato Paolo. Penso sia il nome che piacesse a mia mamma. Se in lista scrivevo Giuseppe e basta, nessuno avrebbe capito chi sono".

Matteo Bondi