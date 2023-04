Video, Raggi cerca 50 comparse

Il regista e video maker Giovanni Raggi cerca 50 comparse maggiorenni "di buona volontà – scrive – e non prive di ironia" e lancia un appello per partecipare a un breve cortometraggio. Appuntamento domani mattina, ore 12, in via Piave al Parco della Pace.

Raggi è un regista che realizza da più di 25 anni cortometraggi e videoclip musicali disponibili sul suo canale di Youtube. Ha collaborato con musicisti come il batterista Vince Vallcelli, Fabrizio Dossi, Don Antonio e Giacomo Pini.

Questo cortometraggio conclude la trilogia iniziata con ’Un bel Po’ che vinse il 1° premio come miglior documentario a Spoleto nel 1997. Si tratta di un cortometraggio amatoriale di satira politica. Il tempo richiesto sarà di circa 23 ore. Il protagonista è Gianluca Pezzi, forlivese ed ex consigliere comunale di Forlì di Rifondazione comunista.