Il video del cervo in amore nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi

Forlì, 12 settembre 2025 – Il censimento al bramito del cervo nobile nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna è in calendario dal 25 al 27 settembre, ma il re della foresta fa già sentire la sua prepotente presenza con i suoi bramiti d'amore lancinanti nell'area protetta tosco-romagnola come ha dimostrato il video del fotografo naturalista Giacomo Cellini.

La storia del censimento al bramito del cervo, quando il nobile ungulato emette i suoi inconfondibili richiami vede la presenza di centinaia di appassionati, studenti, operatori, forestali, faunisti e semplici curiosi che si mettono a disposizione di notte per rilevare la presenza dei cervi.

Un tramonto sulle Foreste Casentinesi. A destra un cervo

“Il metodo 'al bramito' si basa sulla disponibilità di un numero elevatissimo di rilevatori – precisano dall'ente parco - e sulla triangolazione delle direzioni di provenienza del richiamo d'amore del cervo. Consiste nella localizzazione e nel conteggio e dei maschi adulti che emettono la tipica vocalizzazione durante il periodo riproduttivo. Il metodo viene applicato in ambienti con alti coefficienti di boscosità dove il riconoscimento visivo sarebbe impossibile”.

Questo metodo fu provato per la prima volta in Norvegia da R. Langvatn nel 1977 e sperimentato nell'appennino tosco romagnolo a partire dal 1989 e adottato infine dal Parco nazionale nel 2007 con il coinvolgimento di vari enti quali Ispra, Carabinieri forestali, Regioni Emila Romagna e Toscana, Province di Arezzo, Firenze, Forlì-Cesena, Unioni dei Comuni Montani, Atc e con il coordinamento dello staff tecnico di D.R.E.Am. Italia.

Sono circa 2000 cervi presenti all’interno dell'area protetta – precisano dall'ente parco - dei quali poco meno di 400 sono maschi in età riproduttiva, coinvolti in un antico rituale di lotta e corteggiamento: un’esperienza suggestiva, quella del censimento, per tutti coloro che vogliono vivere l’emozione del contatto diretto con uno dei più sorprendenti eventi della natura, oltre alla consapevolezza di contribuire con un piccolo grande aiuto alla salvaguardia di questo fantastico animale”.

L’area di monitoraggio, grazie ad uno spiegamento massiccio di volontari, interesserà una porzione elevata del Parco nazionale, comprendendo sia il versante toscano che quello romagnolo, per una superficie complessiva di circa 25.000 ettari.

L'appuntamento sarà anche un'occasione di conoscenza, condivisione e socialità nella natura, di conoscenza e di gestione della fauna e si effettuerà anche il monitoraggio del lupo appenninico attraverso sessioni di wolf-howling con un forte impatto emotivo per chi capta l'ululato nella notte dell'elusivo predatore.