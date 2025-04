Videochiamata col Guatemala, così padre e figlio si sono rivisti: “Forse un dono di papa Francesco”

Forlì, 29 aprile 2025 – “Nulla è impossibile a Dio”. Con queste parole nel febbraio del 2024 papa Francesco aveva cercato di rincuorare Rubens Gardelli, l’imprenditore forlivese a cui nel luglio dell’anno precedente era stato sottratto il figlio Brando, portato dalla mamma in Guatemala. Disperato, Gardelli aveva scritto al Santo Padre invocando il suo aiuto e dopo appena un mese Bergoglio gli aveva risposto in maniera accorata. Sabato si è compiuto quello che Rubens considera un piccolo miracolo: a quasi un anno dall’ultimo contatto con il piccolo, tre anni appena, padre e figlio hanno potuto abbracciarsi ‘con gli occhi’ nel corso di una videochiamata. Un incrocio di teneri sguardi che ha permesso all’imprenditore di trasformare la disperazione in speranza.

“Sabato ho rivisto il mio piccolo – dichiara trattenendo a fatica l’emozione –. Siamo stati mezz’ora in videochiamata alla presenza della mamma Katherine e della psicologa. L’ho trovato allegro, felice; ero terrorizzato dall’idea che fosse stato manipolato e non mi riconoscesse. E invece mi ha chiamato subito papà Ubens perché non pronuncia ancora la lettera erre. Era sereno, si vede che è ben accudito. E anche in forma fisicamente: in Guatemala hanno spesso abitudini alimentari malsane e tendono a ingrassare”.

Brando ha dimostrato di ricordare il padre e altresì di nutrire affetto e complicità nei suoi confronti. “Non capisce più l’italiano ma è normale considerato che ha lasciato Forlì da piccolissimo. Ho fatto ricorso al mio spagnolo maccheronico ma è stato sufficiente. Aveva alcuni giochi davanti allo schermo e anch’io avevo in mano quelli con cui si divertiva qui a casa. Ho visto che aveva quelle schedine magnetiche che vanno molto oggi tra i bambini, andrò a comprarle anch’io per mostrargliele nella prossima chiamata”. In programma sabato.

“Ci sentiremo a cadenza fissa ogni settimana alla presenza della psicologa ma la mamma di Brando mi ha promesso di contattarmi qualche volta extra, da soli noi tre. Ora ho anche il suo nuovo numero di telefono ma aspetterò che sia lei a chiamare”. L’ex coniuge di Gardelli ha mostrato un atteggiamento disponibile. “E stata estremamente gentile, educata, incline al dialogo”. Recuperata un briciolo di serenità – “finalmente sono riuscito a dormire rilassato dopo tanto tempo” – Gardelli pensa già al passo successivo. “Questa mattina la mia legale, Chiara Baiocchi del foro di Rimini, ha chiesto agli avvocati romani di Katherine di poter organizzare un incontro con mio figlio in terreno neutrale, magari in Svizzera o negli Stati Uniti, e loro si sono mostrati possibilisti. La famiglia guatemalteca deve capire che non sono un nemico e non c’è alcuna intenzione da parte mia di rapire mio figlio. Desidero tanto ringraziare Chiara, si è davvero presa a cuore Brando e mi chiama ogni giorno. Non è affatto scontato e lo dico dopo aver cambiato ben dieci legali”. La videochiamata ha avuto luogo nel giorno del funerale del papa, sabato scorso. “Voglio pensare che sia stato il Santo Padre da lassù a farmi questo dono”.