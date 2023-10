Videogiochi e fumetti, di nuovo tutti in Fiera

Anche quest’anno, torna Forlì Comics&Games, evento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi e cultura nerd. Il manifesto realizzato dal disegnatore Disney Francesco Guerrini annuncia le date: 2 e 3 dicembre, alla Fiera di Forlì. Creato nel 2011 dal circuito Fiere Del Fumetto, Forlì Comics&Games è diventato un punto di riferimento per l’intrattenimento romagnolo invernale. L’imminente edizione, la 12ª, promette di superare tutte le aspettative, con una serie di appuntamenti imperdibili e un folto cast di ospiti.

Nell’Area Gaming il pubblico potrà giocare gratuitamente, grazie a Game Over Computer, con oltre 100 postazioni PC e console next-gen, mentre Rimini Arcade metterà a disposizione i propri cabinati old style. Gli appassionati di giochi da tavolo, invece, potranno sedersi ai tavoli delle associazioni ludiche del territorio e sfidarsi fra di loro e con gli amici. Immancabile l’area K-Pop, dove KST - Kpop Show Time coordinerà esibizioni ed eventi. Senza dimenticare, però, i numerosi stand di merchandise, fumetti e fan-art. Infine, l’area Ospiti permetterà ai fan di incontrare cosplayer come Beatrix Von Diakonov e Elyna Cosplay. A proposito di Cosplay, è assolutamente imperdibile la Gara Cosplay domenica 3 dicembre alle 14.

Ma gli ospiti non sono finiti qui. Sabato 2 dicembre, alle ore 14, la cantante ufficiale del Winx Club Elisa Rosselli si esibirà sul palco; poco dopo, il Pianista degli Anime Edoardo Brugnoli terrà un quiz su opening, ending e theme degli anime più famosi. Alle 16, direttamente da ‘Bim Bum Bam’, arriveranno sul palco i conduttori Roberto Ceriotti (Bat Roberto) e Carlotta Brambilla. Per concludere, alle 17, ci sarà il talk di Pino Insegno. Si riparte domenica 3 dicembre, alle 12, con lo spettacolo ‘Alieni’ di Adrian Fartade, YouTuber che si occupa di divulgazione scientifica. Alle 15:00, invece, sarà la volta di Danilo Bertazzi, il mitico Tonio Cartonio della ‘Melevisione’. Alle 16 salirà sul palco Rocco Siffredi, per parlare della sua carriera, di cultura del rispetto, di educazione sessuale e di inclusività. Tutti gli ospiti terranno il proprio meet&greet nell’area dedicata, e il pubblico potrà scattare selfie e ricevere autografi.

Forlì Comics&Games sarà aperta sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 10 alle 19. L’ingresso è a pagamento. Info: www.fieredelfumetto.it, oppure seguire i canali social ufficiali.

Alessandro Mambelli