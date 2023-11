Videomaking, corso per ragazzi

Ancora pochi posti disponibili per partecipare al corso gratuito di videomaking ‘Dietro le quinte’ rivolto a ragazzi e ragazze tra 12 e 16 anni, in programma dal 16 novembre al 14 dicembre nella biblioteca comunale Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Si tratta di un laboratorio pratico di riprese cinematografiche, tecniche di stop motion e montaggio video a cura della videomaker Elena Liscio. Le lezioni sono in programma ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. L’iscrizione è obbligatoria. L’iniziativa è organizzata da Dialogos e dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Per info e iscrizioni, biblocastrocaro@libero.it, 334.1566848. La biblioteca che ha sede in viale Marconi 115 in seno al parco dell’istituto comprensivo, è aperta il martedì 8,30-12.30 e 15-17.30, il mercoledì 8,30-13.30, il giovedì 15-17.30 e il venerdì 8.30-12.30.