Videomapping, pista e luminarie: "Forlì che brilla, budget ridotto?. Ci stiamo ancora lavorando"

Se nei corsi principali della città sono già state montate – ancora spente – le luminarie natalizie, anche all’interno del palazzo comunale si respira aria di festa, infatti sono in corso le grandi manovre che porteranno alla prossima edizione di ‘Forlì che brilla’, la rassegna di eventi che contraddistingue il centro storico già da tre anni e qualcosa comincia già a trapelare.

La prima, grande, novità sul tavolo non riguarda né gli addobbi, né gli eventi, ma la spesa: quest’anno, infatti, stando a voci vicine all’amministrazione, la scelta potrebbe essere quella di ridurre il budget rispetto allo scorso anno.

Una scelta che sarebbe di vera rottura rispetto agli anni precedenti: nella scorsa edizione, al netto dei fondi degli sponsor, furono investiti in totale 740mila euro. Una cifra che, nell’anno dell’alluvione, sollevò non poche polemiche.

Eppure il sindaco in quel caso non ebbe dubbi: "La festa dei bambini e delle famiglie non deve essere sacrificata".

Gli allestimenti di Natale sono gestiti da tre accordi quadro quadriennali: uno per l’intrattenimento in piazza Saffi, uno per il videomapping e un terzo per le luminarie dei corsi. "Sì – precisa Andrea Cintorino, assessora ai grandi eventi – il primo accordo quadro ha portato a un investimento inferiore, ma mancano ancora gli altri due e a conti fatti non penso che andremo a spendere di meno. Inoltre sono in corso di valutazione le proposte e gli impegni di spesa relativi alle luminarie e al videomapping. E proprio in questi giorni sono al vaglio dell’amministrazione importanti forme di partnership e sponsorizzazione avanzate da imprese e società del territorio, e non solo, volte a sostenere questa nuova edizione di Forlì che Brilla".

Insomma, i giochi non sono ancora fatti. Sono diversi, del resto, gli eventi già confermati: "Il progetto operativo – elenca Cintorino – include l’evento dell’8 dicembre e la festa dell’Epifania, la tradizionale pista di pattinaggio a forma ellittica, l’allestimento del ‘Magico borgo di Natale’ e tante altre novità per grandi e piccini. Torna anche ‘Forlì che Brilla - Music Edition’, la rassegna musicale dedicata a chiunque voglia esibirsi in pubblico durante le festività in pieno centro storico".

L’assessora svela anche il tema della prossima edizione: "Sarà ispirato alla ‘Fabbrica di cioccolato’ e verrà sviluppato sia a livello di allestimenti che di contenuti". Cintorino conferma anche che "ancora una volta, il nostro obiettivo è quello di fare del periodo natalizio l’appuntamento più atteso dell’anno. Un Natale che sia prima di tutto un’esperienza di comunità, aggregativa, che metta al centro il cittadino e le bellezze del nostro patrimonio pubblico".

