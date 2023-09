Vie Chiadini e Monti, una cena per sorridere

Non si sono raccolti fondi ma sorrisi, energie che solo stare insieme può dare. E sono altrettanto utili per superare l’emergenza iniziata il 16 maggio. Così i residenti delle vie Monti e Chiadini, due traverse di viale Bologna nel quartiere Cava, si sono riuniti per una cena all’aperto. Erano 45 i partecipanti. "A muoverci è stata la voglia di tornare a sorridere tra di noi, che viviamo in una zona massacrata dall’alluvione", spiegano gli organizzatori.