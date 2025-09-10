Vie Paganello e San Leonardo, fa ancora discutere la bretella

Alla quarta ora di consiglio comunale a Forlimpopoli si è arrivati a discutere della mozione sulla chiusura di via San Leonardo e via Paganello, a seguito del cantiere per la realizzazione della rotatoria sulla tangenziale per il collegamento veloce Forlì Cesena.

Anche in questo caso, nella presentazione della mozione da parte di un consigliere di minoranza, Gian Luca Zanoni, si partiva dall’assunto che l’opera fosse fondamentale, "ma è mancata la realizzazione della bretella di collegamento della viabilità secondaria, oltre alla comunicazione da parte dell’amministrazione comunale".

Come per le vasche, a prendere la parola è stato l’assessore Aride Poletti, che ha ribadito l’importanza della nuova strada per sollevare la frazione di San Leonardo dal traffico pesante e per andare a mettere in sicurezza un incrocio, quello tra via San Leonardo e tangenziale, che ha già registrato incidenti mortali, ma "prima di arrivare a un miglioramento c’è un momento di disagio" ha chiosato, andando poi a elencare i vari interventi realizzati per cercare di mitigarlo.

Tra le notizie riportate dall’opposizione, vi è anche la chiusura del sottopasso ciclopedonale, stop che non permette così ai residenti della zona di poter raggiungere Forlimpopoli in bicicletta o a piedi, "per paura che qualcuno lo facesse in auto?" si è chiesto Zanoni.

Sempre più avvolta nel mistero, poi, l’apparizione del cartello che indica il limite delle 4 tonnellate su via Paganello. Il Comune aveva scritto alla Regione, che ne chiedeva conto, dicendo che non vi era traccia di ordinanze in tal senso a risalire fino al 2006 e che forse era stato posizionato a seguito di lamentele dei residenti. A riprova l’assessore Poletti ha affermato: "Non vi è il bollino del Comune che mettiamo su tutti i nostri cartelli".

"Rimane il fatto che la bretella di collegamento non c’è – ha ricordato Zanoni – e non ci sarà fino a quando Gesco – la società del Gruppo Amadori che costruirà lo stabilimento dell’azienda nella zona – non la realizzerà, ma questo potrebbe avvenire nei prossimi sei anni e forse non faremo in tempo a vederla in questa legislatura".

Ha infine preso la parola anche la sindaca Milena Garavini, che ha accusato l’opposizione di voler strumentalizzare la situazione che si è creata sia in via Paganello che per le vasche di laminazione. Anche in questo caso la mozione è stata respinta con i voti della maggioranza.

Sul finire della seduta, inoltre, è stato annunciato l’arrivo dell’impianto semaforico per la regolazione dei sensi unici alternati in via Selvina, cioè il breve tratto in entrata e in uscita da via Paganello adesso unico accesso alla stessa strada.

