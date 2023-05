Vietina: "Si investa di più sulla montagna"

Sui danni prodotti dal maltempo s’alza anche la voce di Simona Vietina e Lorenzo Bosi, rispettivamente sindaco e vice sindaco di Tredozio. "Dissesto idrogeologico, frane, allagamenti diventeranno sempre più frequenti se non si interverrà preventivamente nei comuni montani. Stato e Regione capiscano che non si può agire solo nell’emergenza", è l’sos spedito dai due amministratore della valle del Tramazzo.

"La situazione emergenziale che si è venuta a creare soprattutto a valle dei nostri comuni montani è figlia di scarsa attenzione nei confronti delle necessità dei comuni della montagna – lamentano Vietina e Bosi – . Più volte, come amministratori di Tredozio, abbiamo segnalato agli enti competenti la necessità di interventi puntuali che ripristinino il corso del fiume con relativa pulizia dagli ingombri presenti; interventi che adeguino le infrastrutture degli acquedotti alle possibili piene e che permettano il passaggio degli acquedotti rurali al servizio idrico integrato, Inoltre servono lavori sulle fognature e nuovi invasi che risiedano dove l’acqua è abbondante e non a valle". Vietina e Bosi sostengono che le amministrazioni dei comuni più piccoli "sono scarsamente ascoltate perchè lavori molto costosi andrebbero a servire un ridotto numero di abitanti: questa è la risposta più frequente che riceviamo". Un’assurdità. "Oggi, alla luce di quanto successo, è evidente che curare l’entroterra sia utile anche ad evitare disastri come quelli accaduti. Speriamo che questo nostro appello non rimanga inascoltato; se non si investirà una sufficiente quantità di risorse sarà l’ennesima lezione da cui non avremo imparato nulla".