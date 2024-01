Vietina tris? "Non mi tiro indietro. Ma se si trovasse un tecnico..."

La ricostruzione di Tredozio, dopo il terremoto dello scorso 18 settembre, che ha causato gravi danni a vari edifici pubblici e a tante abitazioni private, sarà anche l’argomento centrale dei programmi elettorali delle liste, dei candidati consiglieri e dei candidati sindaci che si presenteranno alle elezioni comunali di giugno. Su questo serio, complesso e difficile problema della ricostruzione, non solo materiale, ma anche del tessuto sociale, umano ed economico della comunità si gioca il futuro del paese. Lo sa bene l’attuale sindaca, Simona Vietina, alla guida del Comune dell’alta valle del Tramazzo da dieci anni, la quale, se prima del terremoto poteva pensare di tentare la scalata ad un terzo mandato, ora è forse assalita dai dubbi e frenata dall’immane lavoro che si presenta a chi avrà sulle spalle la responsabilità della ricostruzione, anche se, nei mesi dell’alluvione, frane e terremoto, Vietina è rimasta sempre battagliera e in prima linea.

Tuttavia il terremoto ha ‘scosso dalle fondamenta’ anche molte certezze, compresa la ricandidatura della sindaca uscente, contestata, anche se con garbo, per esempio, in una delle ultime assemblee pubbliche di fine dicembre, da alcuni cittadini su alcune scelte del dopo-terremoto, fra cui lo spostamento delle scuole nel palazzetto dello sport e non nell’ex asilo nido (ex centro visite del Parco nazionale) più vicino al paese. Comunque sia, Simona Vietina resta uno dei candidati (non più l’unico) di "una lista civica trasversale di salute pubblica per la ricostruzione dopo-terremoto", rivolta "non solo alle forze politiche di centrosinistra, ma anche e soprattutto ai cittadini che vogliono bene al proprio paese e al suo futuro".

Una lista di questo genere potrebbe uscire dalla Commissione comunale per la ricostruzione, formata dalla sindaca e suo vice, dal capogruppo della minoranza con un consigliere, dai due ex sindaci e un ex segretario Pd e da due tecnici tredoziesi che lavorano in enti pubblici fuori, magari con un candidato a sindaco diverso dall’attuale prima cittadina. Insomma, sembra di capire che l’attuale sindaca potrebbe essere disponibile a rinunciare "se si trovasse una soluzione migliore e più largamente condivisa, magari guidata da un tecnico esperto di ricostruzione". Tutto però è ancora da decidere e la sindaca non si tira indietro, affermando: "Non abbandonerò il Comune in queste difficoltà". Va sottolineato anche che Simona Vietina è diventata recentemente la responsabile regionale della nuova Democrazia Cristiana dell’Emilia Romagna, a significare che vuole restare in politica.

Nel centrodestra chi potrebbe candidarsi per contendere la vittoria alla Vietina o a chi per lei? Proprio in vista delle elezioni comunali di quest’anno, da oltre un anno Fratelli d’Italia ha costituito un nuovo circolo comunale a Tredozio. Il Partito guidato da Giorgia Meloni ha nominato presidente Roberta Bennati. Nata nel 1963 e laureata in giurisprudenza, Bennati ricopre attualmente il ruolo di istruttore direttivo presso la segreteria generale del Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), dove lavora da molti anni. Dal 2013 è socia attiva della Croce Rossa Italiana presso il comitato di Bologna. Nell’accettare la direzione del circolo tredoziese, commentò: "Sono molto legata a questo territorio, motivo per cui ho deciso di avvicinarmi al mondo della politica, desiderosa di poter dare il mio contributo".

Bennati da otto anni frequenta una casa-vacanze nel villaggio turistico di seconde case Casa Nardini, lungo la strada del Tramazzo. In questi ultimi tempi sta incontrando persone e cittadini proprio in vista dei preparativi per partecipare al voto con una lista "in linea col governo nazionale".