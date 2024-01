Vietina va all’attacco: "Altri fondi con decreto"

"Ci sarebbe urgente bisogno che il Governo facesse un decreto per la ricostruzione definitiva, con fondi adeguati, oltre ai 6 milioni concessi per la somma urgenza": la sindaca Simona Vietina è chiara: servono subito fondi e in modo ultimativo.

"Con tre milioni di bilancio annuale, il Comune di Tredozio non è in grado da solo di programmare e spenderne 14 per la ricostruzione dell’alluvione e 40 per il terremoto". Lo sostiene la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, che si trova nel bel mezzo della ricostruzione. Aggiunge la prima cittadina: "Come il generale Paolo Francesco Figliuolo e la struttura del suo staff, guidato da Vincenzo Martella, si sono presi in carico tutti i progetti di ricostruzione superiori a 500mila euro, così dovrebbe fare anche il commissario alla ricostruzione del dopo terremoto, Stefano Bonaccini, con la struttura regionale, perché da solo il Comune non ha le forze per progettare e seguire progetti oltre i 500mila euro".

Secondo Vietina "la situazione è veramente preoccupante, perché ci sentiamo soli nella ricostruzione sia per i fondi sia per le poche competenze tecniche dei nostri comuni". I 40 milioni sono la somma della stima dei danni per gli immobili pubblici (fra cui scuole e sede comunali, da abbattere e rifare) e per le varie decine di case dei privati che il governo dovrebbe stanziare in un secondo tempo. Per lo stato di emergenza, riconosciuto dal Governo lo scorso 3 novembre, ci sono a disposizione 6 milioni di euro da suddividere fra i sei comuni rientrati nel ‘cratere’ del terremoto, come è stato fatto durante il recente incontro fra la vicepresidente della Regione Irene Priolo e i sindaci. A Tredozio sono andati 595mila euro per la ricostruzione in legno della scuola davanti al palazzetto dello sport e l’affitto per un anno dei moduli dal giorno della consegna, che dovrebbe avvenire entro marzo. Mentre la costruzione del municipio nella piazza XXV Aprile, sempre in strutture in legno, sarà finanziata da donazioni e da un mutuo.

Spiega la sindaca: "La struttura dovrebbe essere pronta entro marzo per ospitare gli uffici comunali, la biblioteca e quattro attività commerciali, in attesa di ripristinare l’agibilità delle loro sedi". Tra i finanziamenti dello stato di emergenza ci sono anche 160mila euro per la messa in sicurezza della torre civica, dei palazzi Frassineti-Bottari e Medri, "perché rischiano di collassare. E ci sono altri palazzi la cui situazione è molto peggiorata dopo la concessione dei contributi, perché le scosse, anche se lievi, continuano, e le crepe si allargano. Per questi immobili il Comune ha fatto domanda al commissario Bonaccini per la messa in sicurezza".

Quinto Cappelli