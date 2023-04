Vigili ancora senza comandante Forlì sceglie Francesco Frutti Poi in extremis arriva il no

di Matteo Bondi

La Polizia Locale di Forlì è ancora senza comandante e, come ha annunciato il vicesindaco Daniele Mezzacapo (ieri ha risposto a un question time in consiglio comunale), la carica rimarrà vacante ancora per un tempo non precisato. "Dopo i colloqui – ha riportato il vicesindaco – avevamo individuato nel dottor Francesco Frutti di Campi Bisenzio la persona idonea a coprire il ruolo vacante. Gli uffici hanno così proceduto a comunicare l’esito del colloquio lo scorso 17 marzo. Alla nostra lettera ha risposto che il Comune di Campi Bisenzio non gli concedeva l’aspettativa a stipendio zero per poter prendere servizio da noi. A questo punto gli abbiamo mandato un’altra lettera chiedendo se intendesse comunque prendere incarico da noi e ci ha risposto, proprio con protocollo del 3 aprile, di no".

Il question time portato in aula dal Partito Democratico in consiglio comunale era proprio dovuto al ritardo delle comunicazioni. Il bando di concorso per l’individuazione del comandante della Polizia Locale era stato avviato circa sei mesi fa. "Vi hanno partecipato in 35 – ha ripercorso lo stesso vicesindaco – da questi abbiamo ristretto la rosa a due nominativi e su questi due la nostra preferenza era ricaduta su Frutti". Fiorentino di appena 37 anni, guidava gli agenti di un territorio comunale di quasi 50mila abitanti vicino al capoluogo toscano.

Cosa succede ora? "Abbiamo la libertà di indire un nuovo bando per andare alla ricerca di un altro candidato – ha spiegato Mezzacapo a margine del consiglio comunale – oppure possiamo virare verso il secondo candidato che avevamo selezionato per i colloqui finali: si tratta di Alessandro Scarpellini dell’Unione dei Comuni del Rubicone. È una valutazione che faremo nei prossimi giorni. Al momento il corpo di Polizia Locale sta svolgendo egregiamente la propria funzione e vogliamo procedere all’individuazione del candidato migliore possibile, anche potendo scegliere sulla più ampia rosa possibile".

La storia del corpo, da almeno dieci anni, è piuttosto tormentata. A gennaio 2014 nacque l’unione, a cui la polizia municipale fu subito aggregata: fin da subito furono proteste da parte dei sindacati per l’organizzazione, che faceva capo a Forlì, di un territorio molto ampio. Al momento di scegliere un comandante, nel 2018 fu individuato Gianni Galdenzi da Pesaro, ma saltò in extremis (come Frutti), in quel caso per motivi personali. Poi, dal 1° gennaio 2022, Forlì è uscita dall’Unione ed è stato necessario riprogrammare il servizio. Da allora, però, il capoluogo non ha avuto un comandante dedicato (il dirigente ad interim è Michele Pini, affiancato dal vicecomandante Andrea Gualtieri). Anche poche settimane fa i sindacati erano intervenuti chiedendosi che fine avesse fatto la carica ancora da assegnare.